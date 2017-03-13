Форма поиска по сайту

13 марта 2017, 16:45

Шоу-бизнес

M24.ru покажет пресс-конференцию диджея Армина ван Бюрена

17 марта в ТАСС состоится пресс-конференция нидерландского продюсера и диджея Армина ван Бюрена, посвященная новому шоу Armin Only Embrace. В 2017 году музыкант отмечает десятилетие программы. За эти годы его шоу прошло в 30 странах мира. Каждый из концертов длился более пяти часов, а фонотека включала в себя более шести тысяч треков.

В этот же день, 17 марта, состоится единственное выступление Армина в России в рамках мирового турне. Оно пройдет в СК "Олимпийский". Специально для него диджей собрал команду профессионалов из десяти стран. О том, как готовится представление и что ждет зрителей, расскажут артисты, задействованные в шоу.

Смотрите трансляцию на этой странице 17 марта в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

