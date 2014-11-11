Каток в парке "Сокольники" откроется ледовым шоу

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Каток "Лед" в парке "Сокольники" откроется 15 ноября. В этот день состоится выступление звездной пары фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса, а также эксклюзивное ледовое шоу.

Все желающие смогут покататься на коньках под музыку в исполнении хип-хоп музыканта Кравца, а также DJ List и DJ DR. Spyder, сообщили организаторы.

Начало мероприятия в 19.00. Вход свободный.

23 катка будут работать в столичных парках зимой

Также в "Сокольниках" откроется Центр зимних развлечений Snegohod-Ville. Здесь можно будет покататься на санях и "банане". Кстати, сани собираются запрягать мощными снегоходами. Для посетителей организуют прокат зимних велосипедов. А еще в парке будет работать бесплатный каток "Гигант".

Добавим, что самый большой каток в Европе откроется на ВДНХ 28 ноября.

Ранее сообщалось, что зимний сезон 2014-2015 стартует в московских парках 14 ноября. Посетители смогут покататься на коньках, лыжах и тюбингах, записаться на зимние экскурсии, посетить рождественские ярмарки и уютные кафе.

В этом году зимние развлечения ждут москвичей и гостей столицы в 100 парках. Для сравнения: в 2013 к зиме готовили 14 территорий.