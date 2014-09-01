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Фестивали

01 сентября 2014, 11:22

Международный фестиваль бразильской культуры стартует в Москве

шоу мастер-классы Бразилия капоэйра фестивали и праздники

Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 1 сентября, в Москве стартует 13-й международный фестиваль бразильской культуры. В его рамках организуют танцевальные и музыкальные мастер-классы, занятия по капоэйре, презентация школы самбы, национальные церемонии и бразильское шоу.

Фестиваль стартует в 20.30. Гостей ждут мастер-классы по капоэйре – бразильскому национальному боевому искусству. Зрелищная программа подготовлена ко Дню города - 6 сентября пройдут открытые тренировки и бразильское шоу.

Специальные гости фестиваля – мастера Бахау из Бразилии, Эдди Мерфи из Китая, профессор Ян из России и инструктор Парафусу из Казахстана.

Билеты на фестиваль для москвичей и жителей Подмосковья с 1 по 7 сентября – 6500 рублей, с 4 по 7 сентября – 6000 рублей. Стоимость занятий для детей – 1000 рублей. При наличии абонемента Центра афро-бразильской культуры – 800 рублей.

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