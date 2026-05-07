Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

07 мая, 13:15

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Продажа билетов на концерт Канье Уэста в Грузии начнется 12 мая

Впервые в Грузии: рэпер Канье Уэст даст концерт в Тбилиси на фоне отмен в Европе

Американский рэпер Канье Уэст выступит в Грузии 12 июня. Продажа билетов начнется ровно за месяц до начала шоу. Что известно о грядущем концерте музыканта, расскажет Москва 24.

Четыре штуки в одни руки

Фото: legion-media.com/BACKGRID/ShotbyNYP

Концерт американского рэпера Канье Уэста состоится в Тбилиси 12 июня. Шоу в рамках тура Ye Live Concert пройдет на стадионе "Динамо-Арена им. Бориса Пайчадзе".

На сайте организаторов указано, что билеты появятся в продаже 12 мая. Они понадобятся всем зрителям старше 6 лет, при этом в одни руки будут отдавать не более четырех штук. По данным из открытых источников, вместимость площадки составляет около 55 тысяч сидячих мест.

Предстоящее шоу станет первым концертом Канье в Грузии. Помимо этого, у Уэста также запланировано выступление в Стамбуле 30 мая и в столице Албании Тиране 11 июля.

Тур Ye Live Concert организован в поддержку 12-й студийной пластинки рэпера Bully, которую он презентовал в конце марта. В начале апреля музыкант дал первое шоу в поддержку альбома. Концерт прошел в Лос-Анджелесе на стадионе SoFi Stadium и собрал около 80 тысяч зрителей. Посетители отметили необычные декорации: сцена имитировала земное полушарие и была сделана в виде вращающейся полусферы.

Это был первый крупный сольный концерт Уэста в США за последние 5 лет. Однако не все обрадовались возвращению музыканта к концертной деятельности. Еврейские группы и лидеры общины раскритиковали проведение шоу в Лос-Анджелесе. Издание New York Post сообщило, что, по их мнению, этим концертом Канье "плюнул в лицо каждому еврею" в городе.

"Не соответствует ценностям"

Фото: legion-media.com/Jeff Kravitz

При этом многие европейские поклонники Канье лишились возможности увидеть грандиозное шоу из-за волны отмен его концертов. Сначала власти Великобритании запретили рэперу въезд в страну. Из-за этого фестиваль Wireless Festival 2026, который должен был состояться в парке Финсбери на севере Лондона 10–12 июля, был отменен, потому что скандальный музыкант был заявлен хедлайнером всех 3 дней.

Затем сам рэпер перенес выступление во французском Марселе, которое было запланированного на 11 июня, на неопределенный срок. По данным СМИ, решение было принято на фоне давления французских властей.

Я принял решение перенести шоу в Марселе до дальнейшего уведомления. Я понимаю: нужно время, чтобы поверить в искренность моих попыток загладить вину. Я беру на себя всю ответственность, но не хочу втягивать в это своих фанатов.
Канье Уэст
рэпер

Вскоре стало известно, что выступление Канье в Швейцарии тоже не состоится: футбольный клуб "Базель" отказался предоставлять для концерта домашнюю арену – стадион "Санкт-Якоб Парк", заявив, что предстоящее шоу "не соответствует ценностям" клуба. Концерт в Польше должен был пройти 19 июня, однако Уэсту также запретили въезд в страну.

Выступления рэпера отменяют из-за его резонансных высказываний, которые тянутся еще с 2022 года: тогда он публиковал соответствующие посты в соцсетях, а также дал интервью конспирологу и телеведущему Алексу Джонсу, в котором признался в симпатии к Гитлеру. В 2023-м Уэст извинился, однако в феврале 2025-го вновь оскандалился в соцсетях с серией провокационных сообщений. В марте он также объявил о желании выпустить колье со свастикой.

В ноябре музыкант встретился с главным раввином Марокко Йешаяху Йосефом Пинто и извинился перед ним и еврейским народом за антисемитские высказывания. В конце января 2026-го рэпер также опубликовал открытое письмо в издании The Wall Street Journal, в котором снова попросил прощения.

шоу-бизнес истории

