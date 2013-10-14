Цены на шоколад вырастут из-за подорожания какао − эксперт

Цены на шоколад вырастут из-за подорожания какао

Какао − один из основных ингредиентов производства шоколада − на оптовом рынке подорожало на 30%. Эксперты полагают, что теперь вырастут цены и на сам шоколад, и произойдет это в канун празднования Нового года.

"Интересно, что то же самое кофе растет почти в любом месте земного шара, где есть подходящая влажность и температура, при большом желании его даже дома вырастить можно, а вот какао достаточно капризно к составу почв, из-за этого регионов производства какао гораздо меньше. Один из основных поставщиков товара на рынок – это Кот-д’Ивуар в Африке, где традиционно велика политическая нестабильность", − заявил в эфире радиостанции "Москва FM" управляющий директор группы компаний "Алор" Сергей Хестанов.

По словам Хестанова, в этом году на стоимость шоколада может повлиять еще и российский фактор: плохая погода в основных регионах производства сахара.

Пока изменений на розничном рынке не видно, но специалисты предполагают, что цены начнут повышаться с начала католических рождественских праздников, и к Новому году эта тенденция будет только развиваться.