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Общество

29 января 2015, 19:39

Число пользователей единого электронного дневника увеличилось

школы образование Артем Ермолаев учителя электронные дневники

Фото: M24.ru

Общее число постоянных посетителей единого электронного дневника и журнала выросло за три месяца почти на 200 тысяч человек – до 618 тысяч. Об этом рассказал руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев, подводя первые итоги передачи системы своему ведомству, передает пресс-служба департамента.

По словам Ермолаева, увеличение серверных мощностей позволили в короткий срок решить проблему с доступностью единого электронного дневника и журнала для московских учителей, школьников и их родителей.

Теперь работать в дневнике могут одновременно 22 тысяч пользователей в минуту. Полное время загрузки страницы электронного дневника теперь составляет около 2 секунд. До начала работ по стабилизации системы оно могло достигать 30 секунд.

Глава департамента отметил, дальше планируется увеличивать мощность электронного дневника до 30 тысяч одновременных запросов.

"Кроме того, акцент будет сделан на функционале, который позволит максимально разгрузить педагогов от заполнения всевозможных отчетов, чтобы они могли больше внимания уделить ученикам", - сказал Ермолаев.

Помимо этого, Ермолаев анонсировал появление мобильной версии электронного дневника. Она может появиться к лету.

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Также количество обращений на горячую линию электронного дневника и журнала за три месяца сократилось с 1,2 тысячи до 100 в сутки.

Повысилась и защищенность аккаунтов. Теперь система выдает предупреждение в случае, если пароль педагога совпадает с логином и предлагает регулярно его менять. Родители также получили возможность менять и восстанавливать свои пароли без обращения в техническую поддержку непосредственно на московском портале государственных услуг.

Для обсуждения необходимых обновлений и проблем при использовании ресурса создана дискуссионная площадка dnevnik.mosmetod.ru, где публикуются все предстоящие обновления и собираются отклики учителей и родителей. В департаменте образования еженедельно проводятся семинары, в рамках которых электронный дневник и журнал, а также другие информационные системы в сфере образования, обсуждаются с представителями школ. Онлайн-трансляции этих семинаров доступны по адресу it.educom.ru.

Напомним, осенью 2014 года в момент массового перехода столичных школ на единую платформу электронного дневника и журнала наблюдались проблемы с доступностью и работоспособностью ресурса, так как система была не готова к большому наплыву пользователей. В ноябре 2014 г. система была передана для стабилизации и налаживания работы в департамент информационных технологий города Москвы.

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