Российские школы готовы к новому учебному году - Роспотребнадзор

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За лето российские школы исполнили 95% предписаний, которые им выдал Роспотребнадзор. Теперь с точки зрения выполнения санитарных норм учебные учреждения готовы к новому учебному году, сообщила глава ведомства Анна Попова.

"Мы выдали школам более 25 тысяч различных предписаний. В частности, в учебных заведениях улучшили пищеблоки и системы освещения, купили школьную мебель, отремонтировали системы водоснабжения и оборудовали медицинские кабинеты", - приводит слова Поповой МИА "Россия сегодня".

Она также отметила, что в новом учебном году в первый класс придут на 120 тысяч детей больше, чем в прошлом, поэтому нагрузка на школы возрастет, и они должны быть к этому готовы.

Кроме того, Попова добавила, что ребят готовы принять 1679 коррекционных школ и больше 10 тысяч коррекционных классов. Глава Роспотребнадзора также уточнила, что в прошлом году горячее питание получали 88% российских школьников, в этом году планку должны повысить до 90%.

Внимание было уделено и подготовке школ, где будут учиться дети беженцев с Украины. Уже более 77 тысяч человек, прибывших с Украины, прошли иммунизацию. Им сделали прививки против кори, столбняка, туберкулеза, дифтерии и других болезней.

Напомним, что 1 сентября в городе открывается 8 новых школ. Список школ-новичков можно увидеть здесь. Самое крупное заведение появится на Мичуринском проспекте: эта школа будет рассчитана на 900 мест. И все здания здесь оборудованы лифтами, пандусами и тактильными указателями, так что в них вместе со всеми смогут учиться дети с ограниченными возможностями.

Кроме того, примерно 70 процентов московских учеников затронет смена режима работы школ, ведь большинство средних учебных заведений города с сентября переходит на пятидневную неделю.

Изменения коснутся и виртуальной составляющей учебного процесса. Например, уже с августа все образовательные учреждения Москвы должны перейти на типовую систему сайтов. Эта унификация коснется как окружных управлений образования, так и школ. На типовых сайтах можно будет найти информацию с сайта департамента образования о записи в кружки и секции. Также через интернет можно будет написать письмо директору школы.