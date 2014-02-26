На портале Архсовета начали размещать проекты детских садов и школ

Фото: archsovet.msk.ru

На портале Архсовета Москвы начал работу раздел "Детские сады и школы", где представлена подробная информация о проектах школ и детских садов нового поколения.

Здесь можно узнать как о построенных, так и о строящихся и проектируемых объектах, которые возводятся за счет городского бюджета и силами инвесторов. По каждому проекту пользователи могут найти изображения, описание, технико-экономические показатели, информацию о разработчиках и заказчиках.

Кроме того, на сайте представлена интерактивная карта, которая демонстрирует, в каких районах Москвы появляются школы и детские сады нового поколения.

Ранее на портале Архсовета Москвы был открыт раздел "Конкурсы", в котором впервые воедино собрана информация об архитектурных и градостроительных конкурсах, проводимых по инициативе и при поддержке Москомархитектуры.