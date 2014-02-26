Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля 2014, 15:35

Общество

На портале Архсовета начали размещать проекты детских садов и школ

Фото: archsovet.msk.ru

На портале Архсовета Москвы начал работу раздел "Детские сады и школы", где представлена подробная информация о проектах школ и детских садов нового поколения.

Здесь можно узнать как о построенных, так и о строящихся и проектируемых объектах, которые возводятся за счет городского бюджета и силами инвесторов. По каждому проекту пользователи могут найти изображения, описание, технико-экономические показатели, информацию о разработчиках и заказчиках.

Кроме того, на сайте представлена интерактивная карта, которая демонстрирует, в каких районах Москвы появляются школы и детские сады нового поколения.

Ранее на портале Архсовета Москвы был открыт раздел "Конкурсы", в котором впервые воедино собрана информация об архитектурных и градостроительных конкурсах, проводимых по инициативе и при поддержке Москомархитектуры.

Сайты по теме


школы детские сады проекты Архсовет

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика