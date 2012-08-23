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Свежая пресса

23 августа 2012, 13:28

В российских школах появятся специалисты-суицидологи

школы подростки суициды свежая пресса

ИТАР-ТАСС

В российских школах планируют ввести должность специалиста по предотвращению детских самоубийств. Профессионалы будут выявлять симптомы девиантного поведения у детей и подростков.

Психологи уверены, что анонимное тестирование и опросы учеников, родителей и педагогов помогут выявить до 40% ребят с суицидальными мыслями, сообщает "Российская газета".

По данным всемирной организации здравоохранения, ежегодно в России кончают жизнь самоубийством 200 детей и 1,5 тысячи подростков.

"В 80% случаев оказывается, что подросток страдал из-за депрессии. При этом лишь один процент школьников получает антидепрессивную терапию. Поэтому нужно активно развивать суицидологические службы в наиболее опасных регионах", - отмечает завотделом суицидологии Московского НИИ психиатрии Минздрава РФ Евгений Любов.

Ранее сообщалось, что Минздравсоцразвития считает девиантное поведение подростков межведомственной проблемой, заниматься которой также должно Минобрнауки, Минкультуры, Минспорта и Минтруда.

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