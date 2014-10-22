Каникулы по графику: как решить проблему семейного отдыха

"Образование в деталях": Для чего в столице нужны единые каникулы

Со следующего учебного года все московские школьники будут отдыхать в одно время. За эту инициативу на портале "Активный гражданин" проголосовали 70 процентов пользователей.

Директор школы №2086 Елена Орлова считает, что введение единого графика каникул поможет организовать совместный досуг для большого числа школьников.

"Мы делаем очень много выездов, в которых привлекаем учащихся разных школ. Когда мы не можем собрать людей под какую-то программу, возникают неудобства", - говорит она.

По словам председателя экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Любови Самборской, введение единого графика каникул снимет проблему совместного отдыха в семьях с несколькими детьми, которые учатся в разных школах.

"Если старший ребенок учится в одной школе, а младший - в другой, и график каникул у них не совпадает, то родителям трудно собрать семью для отдыха", - поясняет она.

"Для города это "введение единого графика" тоже очень важно, потому что во время каникул организуются различные мероприятия: спортивные, досуговые, культурные и, конечно, если сроки каникул будут едиными, то будет гораздо удобнее организовать какие-то мероприятия для всех детей", - говорит начальник контрольного управления мэра и правительства Москвы Елена Шинкарук.

Москвичи выберут единый вариант школьных каникул

С 27 октября на портале "Активный гражданин" стартует голосование, по какой именно схеме буду отдыхать московские школьники.

Москвичи смогут проголосовать за традиционную учебу по четвертям (каникулы с 31 октября по 8 ноября, с 26 декабря по 10 января, с 25 марта по 3 апреля). В этом случае для первоклассников рекомендуется организовать дополнительные каникулы с 22 по 28 февраля.

Также будет предложен вариант учебы по триместрам (каникулы с 16 ноября по 2 декабря, с 20 февраля по 8 марта).

При этом сохраняется отдых в дни новогодних праздников. Еще один вариант обучения - пять недель учебы через одну неделю отдыха (отдых с 13 по 19 октября, с 17 по 23 ноября, с 30 декабря по 5 января, с 17 по 23 февраля, с 6 по 12 апреля).

Сейчас 60 процентов столичных школ работают по классическому графику: их учебный год делится на четыре четверти. В 39 процентов школ пять учебных недель чередуются с неделей каникул. И один процент школ ввел у себя систему триместров с двумя длинными каникулами осенью и весной. Летнее месяцы каникул сохраняются у всех.

Наиболее комфортной особенно для младших классов психологи считают систему модулей (пять недель за партой плюс неделя отдыха).

"Дети равномерно учатся, потом равномерно отдыхают. Если мы рассматриваем традиционные каникулы, там есть третья четверть, которая получается очень большой," - говорит педагог-психолог Людмила Акованцева.

Стоит отметить, что департамент образования не рассматривает возможность сокращения летних каникул. Это время отводится не только для отдыха, но и для участия школьников в дополнительных образовательных программах.