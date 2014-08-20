Гаджеты и пятидневка: как изменится жизнь школьников 1 сентября

Фото: ИТАР-ТАСС

Вторая половина августа – время, когда школьники наслаждаются последними неделями каникул, а их родители вовсю готовятся к новому учебному году. Каким он будет – можно представить уже сейчас. М24.ru рассказывает о нововведениях наступающего учебного года.

Новые и старые стены

У кого-то новыми будут даже стены: ведь в столице 1 сентября открывается 8 новых школ. М24.ru уже сообщал адреса учебных заведений, которым в сентябре предстоит принять первых учеников. Список школ-новичков можно увидеть здесь. Самое крупное заведение появится на Мичуринском проспекте: эта школа будет рассчитана на 900 мест. И все здания здесь оборудованы лифтами, пандусами и тактильными указателями, так что в них вместе со всеми смогут учиться дети с ограниченными возможностями.

А некоторые ученики окажутся этой осенью в новых учебных заведениях, не сменив школу. Это касается жителей Троицкого и Новомосковского административных округов. В октябре и ноябре 2014 33 школы в этих округах объединят в 9 больших образовательных комплексов. Центральные школы комплексов, предназначенные для старшеклассников, оборудуют по московским стандартам, а учеников туда будут доставлять школьные автобусы. Младшеклассники останутся учиться рядом с домом.

Фото: m24.ru

Пять против шести

Смена режима работы школ затронет примерно 70 процентов московских учеников, так как большинство средних учебных заведений города с сентября переходит на пятидневную неделю.

Предложение сократить количество учебных дней одобрил Сергей Собянин. Он отметил, что при таком графике у родителей будет больше времени на общение с детьми. Переменам поспособствовала и новая система финансирования, введенная с января 2014 года. Если раньше школы, работающие шесть дней в неделю, получали больше бюджетных средств, то теперь учебные заведения с разным графиком уравняли в правах.

Количество учебных часов в школах, которые сделают субботу выходным днем, останется прежним. Впрочем, некоторые школы приняли компромиссное решение: в младших и средних классах ввели пятидневную неделю, а в старших частично оставили шесть учебных дней. Сопротивляются сокращению учебных дней родители учеников, которые посещают специализированные школы, лицеи и гимназии с углубленным изучением предметов: они опасаются, что шестидневную программу трудно будет разделить на пять дней, сохранив прежнее количество учебных часов и не перегрузив учеников. Но директора школ отмечают, что учеба – еще не все, что требуется для нормального развития ребенка: он должен посещать театры, музеи, ездить на экскурсии, и свободная суббота оставить больше возможностей для дополнительного развития.

Форменная тема Не все перемены, которые обещали школьникам, воплотятся в жизнь в этом учебном году. Например, в учебных заведениях России не вводят Не все перемены, которые обещали школьникам, воплотятся в жизнь в этом учебном году. Например, в учебных заведениях России не вводят единую школьную форму . Это нововведение отложили до 2015 года, поскольку проекты универсальной формы пока не утверждены.



Ура, у всех каникулы

В последние годы московские школы сами определяли, в какое время отпускать учащихся на каникулы, однако в 2014-2015 учебном году департамент образования планирует это изменить. Точнее, вернуться к старой системе, при которой каникулы у всех школьников города приходились на одни и те же даты. Опрос, проведенный департаментом в июне через проект "Активный гражданин", показал, что 70 процентов москвичей поддерживают единые сроки каникул. Осталось только решить, какие сроки каникул больше всего нравятся ученикам, их родителям и учителям. Для этого департамент разрабатывает три варианта единого школьного графика, которые 1 сентября предложат москвичам в рамках нового опроса.

Инновации в школах Москвы

Школы в сети

Мнение родителей Любовь, менеджер: "Школу, куда пойдет в первый класс дочка моей подруги, компания Apple снабдила ноутбуками. Так что теперь дети будут учиться с этими гаджетами, а вместо стенгазет будут готовить презентации на компьютерах"



Изменения коснутся не только материальной, но и виртуальной составляющей учебного процесса. Например, уже с августа все образовательные учреждения Москвы должны перейти на типовую систему сайтов. Эта унификация коснется как окружных управлений образования, так и школ. На типовых сайтах можно будет найти информацию с сайта департамента образования о записи в кружки и секции. Также через интернет можно будет написать письмо директору школы.

Мнение родителей Ольга, фотограф: "В этом году в школе, где учится дочка, ввели систему "школьных карт". В конце прошлого года она проходила тестирование, а с этого начнет работать. Теперь у дочки карточка, по которой она проходит через турникет в школу. На мой телефон приходит sms: "Ваш ребенок вошел в школу в 7.42". Так карта работает и на выход. Еще на нее можно класть деньги, чтобы есть в столовой. Ну и разные дополнительные опции: сообщения об оценках, о покупках ребенка в столовой, электронный дневник... Только эти опции уже платные: теперь нам надо платить по одному из трех разных тарифов на выбор.

Я думаю, что идея отличная: теперь, чтобы прогулять уроки, надо придумать какую-нибудь креативную идею! Шучу, но в целом это вроде бы нормальная система" .





Персональными сайтами стали обзаводиться не только школы, но и учителя. И в ноябре в рамках проекта "Школа новых технологий" в столице выберут лучший педагогический сайт или блог. Конкурс начался в августе, по итогам призы и дипломы получат десять "виртуальных" педагогов. Победителей определит жюри из учителей, IT-специалистов и городской молодежи.

Мнение родителей Татьяна, домохозяйка: "В школе моего сына всех родителей обязали зарегистрироваться на сайте Ресурсного центра по введению ФГОС НОО . Сказали: "для дальнейшей работы в информационном пространстве класса". Правда, понять, как это будет выглядеть, я еще не могу: полная версия сайта пока не работает. На мы уже заполнили там подробнейшие анкеты: написали про проблемы ребенка, про семью, про уровень доходов... Обещают, на сайте будут все новости по работе класса, задания и оценки".

Фото: ИТАР-ТАСС

Куда пойти работать

Учеба – важный этап жизни, но все-таки подготовительный, ведь полученные знания предстоит применять в институте и в работе. А вот какой вуз и какую профессию выбрать, с этим подросткам порой трудно определиться. Теперь им помогут разобраться в себе: в новом учебном году заработают курсы профориентации в инновационном центре района Соколиная гора.

На курсы смогут попасть подростки из средних и старших классов. Их научат основам программирования и продемонстрируют новейшие технологии: модульную электронику, робототехнику, 3D-моделирование. Таким образом создатели центра намерены решить сразу несколько задач. Во-первых, ребята смогут разобраться, близки ли им технические науки, или все-таки лучше изучать гуманитарные предметы. Во-вторых, инновационно-технический центр поможет повысить престиж рабочих специальностей, которые сейчас незаслуженно обделены вниманием юного поколения.

Мультфильмы для бережливых Не все сентябрьские новшества будут глобальными: учеников столичных школ ждут и небольшие забавные новинки. Например, интерактивные мультфильмы про экономию энергии, которые покажут на уроках. Мультяшные персонажи научат школьников экономить воду, свет и тепло. Сотрудники департамента топливно-энергетического хозяйства, ставшие инициаторами проекта, надеются, что впечатленные дети расскажут об энергосбережении своим родителям, и эта пропаганда окажется эффективнее объявлений и социальных роликов для взрослой аудитории. Не все сентябрьские новшества будут глобальными: учеников столичных школ ждут и небольшие забавные новинки. Например, интерактивные мультфильмы про экономию энергии, которые покажут на уроках. Мультяшные персонажи научат школьников экономить воду, свет и тепло. Сотрудники департамента топливно-энергетического хозяйства, ставшие инициаторами проекта, надеются, что впечатленные дети расскажут об энергосбережении своим родителям, и эта пропаганда окажется эффективнее объявлений и социальных роликов для взрослой аудитории.



Также благодаря деятельности центра профориентации более тысячи учеников столичных школ в новом году пройдут практику в российских и международных компаниях, "примерив на себя" выбранную профессию еще до поступления в вуз. "Производственной практикой" будут руководить студенты-стипендиаты правительства города.

Анна Макарова