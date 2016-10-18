Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября 2016, 10:50

Общество

Академия фехтования и школа волейбола появятся в Новогорске

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Академию фехтования и школу волейбола построят в подмосковных Химках. Об этом сообщили в пресс-службе градостроительной политики и строительного комплекса Московской области.

Спортивно-образовательный комплекс появится в новом микрорайоне Новогорск. Площадь объекта составит 3,6 тысячи квадратных метров.

Комплекс возведут полностью за счет частных инвестиций. Здесь предусмотрены учебно-тренировочные и тренажерные залы, тренерские, буфет, а также спа-зона с сауной, бассейном и комнатой отдыха для спортсменов.

Академию возглавит главный тренер сборной команды России по фехтованию Ильгар Мамедов. Школой волейбола же будет руководить двукратная чемпионка мира Любовь Соколова.

школы волейбол фехтование Химки стадионы академии социальные объекты соцобъекты строительство и реконструкция Новогорск

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика