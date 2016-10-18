Академия фехтования и школа волейбола появятся в Новогорске

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Академию фехтования и школу волейбола построят в подмосковных Химках. Об этом сообщили в пресс-службе градостроительной политики и строительного комплекса Московской области.

Спортивно-образовательный комплекс появится в новом микрорайоне Новогорск. Площадь объекта составит 3,6 тысячи квадратных метров.

Комплекс возведут полностью за счет частных инвестиций. Здесь предусмотрены учебно-тренировочные и тренажерные залы, тренерские, буфет, а также спа-зона с сауной, бассейном и комнатой отдыха для спортсменов.

Академию возглавит главный тренер сборной команды России по фехтованию Ильгар Мамедов. Школой волейбола же будет руководить двукратная чемпионка мира Любовь Соколова.