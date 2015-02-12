Школу на юго-западе города эвакуировали из-за ложной тревоги

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

На юго-западе столицы учеников эвакуировали из школы, никто не пострадал, сообщили Агентству "Москва" в региональном управлении МЧС.

Детей эвакуировали из учебного заведения на Ломоносовском проспекте. В пресс-службе отметили, что это произошло из-за ложного срабатывания системы пожаротушения.

Отметим, накануне жильцов пятиэтажки на севере Москвы эвакуировали из-за пожара. Возгорание произошло в Мирском переулке, 16, корпус 2. Выяснилось, что в доме горел строительный мусор.