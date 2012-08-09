В школах с изучением языка национальных меньшинств недобор

ИТАР-ТАСС

Московские первоклашки неохотно идут в школы, где преподают языки и культуру национальных меньшинств, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента образования Исаака Калину.

"В этом году первые классы в таких школах комплектовались с трудом, и в них пошло меньшее число детей. Необходимости в создании дополнительных школ такого плана нет", - сообщил глава департамента.

Уже два года департамент образования пытается открыть школу с обучением на украинском языке, но в нее не получается набрать учеников. По словам Калины, система столичного образования работает исходя из потребностей москвичей, поэтому при необходимости новые классы все-таки будут открыты.