Количество выпускников-отличников по ЕГЭ в Москве выросло на 13%

ИТАР-ТАСС

Количество выпускников московских школ, показавших высокий результат по ЕГЭ (более 220 баллов по итогам трех экзаменов), увеличилось до 13 тысяч школьников, что на 13,4% больше, чем в 2011 году.

Кроме того, количество школ, в которых ученики набирают такое высокое количество баллов, тоже значительно выросло, сообщил на интернет-конференции в РБК глава департамента образования Москвы Исаак Калина.

По его мнению, рост качества образования проявляется в количестве школьников, ставших победителями и лауреатами всероссийских олимпиад. Если раньше победителей и призеров всероссийской олимпиады могли подготовить 70 школ, то в этом году таких школ стало 128.

Говоря о подготовке к 1 сентября, Калина заверил, что все столичные школы смогут принять учеников для начала занятий. "100-процентная готовность действующих школ к 1 сентября, естественно, будет", - заявил он.

Глава департамента также рассказал, для чего, помимо рейтинга школ по результатам ЕГЭ, ГИА, диагностик и многих других результатов, будут публиковаться рейтинги средних заработных плат по школам Москвы.

Информацию о средней заработной плате учителей по каждой школе можно будет найти на сайте департамента образования Москвы и сайтах окружных управлений. Таким образом, учителя смогут сравнить оплату труда и поинтересоваться у администрации, почему при одинаковом финансировании в соседних школах зарплаты отличаются.

Норматив финансирования по Москве, по словам Калины, единый, но зависит от возраста учеников. "Скажем, в первом классе по СанПиНам (санитарные нормы и правила) положен 21 час в неделю. Поэтому там норматив 85 тысяч рублей в год на одного первоклассника. А в 10-11-х классах - 37 часов в неделю по СанПиНам на ученика. Соответственно, в этом случае норматив равен 123 тысячам рублей", - сказал Калина.

В этом году правительство города выделило 27 млрд рублей на подготовку школ, детских садов, колледжей, учреждений дополнительного образования к новому учебному году. Это, по словам Калины, выведет материально-техническую базу московских школ на новый уровень.

В завершение пресс-конференции глава департамента подчеркнул, что все обращения от жителей столицы на сайте ведомства (а их бывает до 100 в день) отрабатываются в обязательном порядке. "Я бы хотел, чтобы москвичи пользовались сайтом для того, чтобы задать вопрос или высказать какое-то предложение", - заключил Калина.