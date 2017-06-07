Стрельба в штате Юта унесла жизни трех человек

Фото: Zuma/ТАСС/Kenneth K. Lam

Трое человек погибли в результате стрельбы в штате Юта в США, еще двое были ранены. Об этом сообщает "Газета.ру".

По данным телеканала KSL, в числе погибших есть несовершеннолетний, а состояние одного из раненых врачи оценивают как критическое.

Как рассказали в местной полиции, мужчина открыл стрельбу по прохожим в нескольких кварталах от здания начальной школы, а затем был сам убит прибывшими на место ЧП полицейскими. Что заставило стрелявшего пойти на это преступление, пока не уточняется.