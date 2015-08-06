Средняя зарплата московских учителей достигла 70 тысяч рублей

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Средняя заработная плата столичных учителей составляет 70 тысяч рублей в месяц. Такая сумма была названа в ходе встречи журналистов и директоров московских школ.

В частности, такую цифру озвучила директор гимназии Анна Вахнеева №1517, отметив, что в зависимости от школы зарплата может отличаться.

Она добавила, что зарплата столичных педагогов выше, чем у их коллег в регионах.

В свою очередь директор школы №554 Майя Майсурадзе рассказала, что в этом образовательном учреждении учителя получают порядка 72 тысячи рублей.

Она пояснила, что сведения по доходам учителей ежемесячно публикуются на сайте каждой образовательной организации Москвы в разделе заработная плата.

Начальник управления по работе с обращениями граждан департамента образования Москвы Анна Зайцева рассказала о "Банке резюме", созданном департаментом совместно с Городским педагогическим университетом.

На портале, каждый кто хочет трудоустроиться в одну из московских школ может разместить свое резюме.

По ее словам, с начала работы портала там было опубликовано порядка 500 резюме. Доступ ко всем резюме имеют только директора школ. образования на главной странице.

Напомним, сайт находится по адресу www.resume.educom.ru. Пользоваться порталом педагоги смогут, пройдя регистрацию, а директора школ - с помощью личных кабинетов в единой комплексной информационной системе (ЕКИС).

На портале учителя могут размещать резюме с указанием желаемой должности и места работы. Директора школ в свою очередь получат возможность пригласить заинтересовавшего их соискателя на собеседование.