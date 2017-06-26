Почти 17 тысяч человек посетили выпускной вечер в парке Горького

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

"Московский выпускной" в парке Горького посетили 16700 человек, в том числе 13700 выпускников из 321 школы, учителя и родители, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Праздничная программа вечера была посвящена "Эпохам Москвы". Парк разделили на семь тематических зон, которые рассказывают о столице в периоды с XVII века до современности. Выпускники приняли участие в древнерусских забавах, поэтических дуэлях, вспомнили героев Великой Отечественной войны и спели под гитару с известными исполнителями.

На основной сцене парка Горького прошел концерт с участием Кристины Si, T-Killah, Настасьи Самбурской, Басты, Егора Крида и других музыкантов. Всех артистов выпускники выбрали сами при голосовании на портале "Активный гражданин".

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Исторический бал, посвященный 1812 году, организовали на танцевальной сцене у Фонтанной площади. Участники станцевали вальс, полонез и московский рок-н-ролл.

В полночь с большого экрана выпускники прослушали поздравления мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина. После этого в парке запустили праздничный салют.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Безопасность на выпускном вечере обеспечивали 220 сотрудников полиции, 400 военнослужащих войск Национальной гвардии, 200 сотрудников частных охранных предприятий. Также в парке дежурили пять расчетов скорой помощи, один расчет экстренной медицинской помощи и сотрудники МЧС.

Вечер завершился дискотекой с участием звездных диджеев, которая продолжалась до утра.