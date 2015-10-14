Кадеты устроили поджог в школе-интернате, чтобы не писать контрольную

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Задымление в школе-интернате на улице Кастанаевская могла устроить группа учащихся, которая должна была писать контрольную по математике, сообщил Агентству "Москва" руководитель пресс-служба столичного управления МВД АНдрей Галиакберов.

"Сотрудники УВД по Западному округу Москвы изучили видео с камер наблюдения, установленных в коридорах школы-интерната на улице Кастанаевская.

Установлено, что непосредственно перед задымлением в помещение туалета вошла группа учащихся из класса, который на следующем уроке должен был писать контрольную работу по математике", – сказал Галиакберов.

По его словам, в настоящее время с учащимися беседуют сотрудники полиции и педагоги. Учебное заведение работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в школе на Кастанаевской улице, по предварительным данным, один из учащихся поджег пиротехническое изделие. В результате отравления продуктами горения шесть кадетов госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу им. Филатова.

Всего в результате возгорания пострадали 14 человек.