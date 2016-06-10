Мэр города на Сардинии запретил школьникам учиться летом

Фото: YAY/TASS

Мэр итальянского городка Мамояды на Сардинии Лучано Бароне запретил школьникам заниматься во время летних каникул, сообщает местное издание La nuova Sardegna. Специальный указ, призывающий всех школьников не делать летом никаких домашних заданий, но больше отдыхать, гулять, танцевать и читать книги, мэр выпустил перед каникулами.

Декрет, состоящий из 15 пунктов, Бароне направил во все учебные заведения города.

"Я прошу вас много гулять, любоваться рассветами, танцевать, писать и читать то, что хотите, при условии, что вы будете обсуждать прочитанное", – написал мэр, подчеркнув, что "каникулы обязательны для всех ребят".

По его мнению, школьники в течение учебного года перегружены работой, так почему бы не позволить им хотя бы во время каникул "быть творцами собственной жизни".

Идея выпустить подобный указ пришла к мэру Мамояды после того, как он узнал, что с похожим предложением к своим студентам в прошлом году обратился один из профессоров из города Фермо в области Марке.

Сообщается, что указ касается не только учеников младших и средних классов, которые выполнят его "без особых проблем", но и к старшеклассникам. Бароне отметил, что к ним он апеллирует в первую очередь и собирается проверить осенью, хорошо ли они гуляли летом.