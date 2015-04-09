Тестировать своих детей на наркотики отказываются около 20 % родителей

Фото: ТАСC/Дмитрий Рогулин

Около 20 процентов родителей отказываются тестировать своих детей на наркотики, сообщила заведующая отделением профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Елена Деменко.

По ее словам, несмотря на то, что результаты тестирования защищены врачебной тайной и о них узнает только сам обучающийся и его родители, согласие дают только 82 процента родителей, передает Агентство "Москва".

Деменко объясняет это недоверием родителей к любому нововведению, а также страхом перед возможными последствиями для ребенка при положительном результате. Она отметила, что сами подростки редко отказываются от тестирования, но в 20 процентах случаев просто прогуливают его. "Отказников" относят к группе риска, поэтому с ними отдельно работают психологи.

Елена Деменко добавила, что тестирование добровольное, и для того, чтобы его проводить, необходимо получить письменное согласие самого подростка или, если ему не исполнилось 15 лет, одного из его родителей. "При этом мы все равно стараемся в каждом случае, независимо от возраста тестируемого, взять согласие родителей, так как если результат окажется положительным, это потребует определенных усилий со стороны всей семьи", – сказала она.

Как будет проходить тестирование школьников на наркотики

Ранее сообщалось, что в прошлом учебном году тест на наркотики прошли более 3,6 тысячи московских школьников. Специалисты протестировали на наркотики 1908 мальчиков и 1873 девочки в возрасте 14 – 15 лет. Положительный результат был выявлен у 0,6 процента учеников (то есть у 22 человек).

Добровольное тестирование на наркотики также прошли почти 9,5 тысяч московских первокурсников. По результатам анализа, различные виды наркотических веществ употребляет 1,2 процента из них (то есть порядка 114 человек).

Напомним, в этом году школьников будут тестировать на наркотики по-новому: проверки будут проходить в медучреждениях (раньше врачи сами приезжали в школы), а данные занесут в медицинскую карту (раньше результаты обследования были почти анонимными). Проверка учащихся начнется с 13 лет.

Медосмотр будет проходить в четыре этапа: профилактическая беседа, предварительное химико-токсикологическое тестирование, подтверждающий тест и разъяснение результатов проверки. Отметим, что если врач не нашел признаков психотропных веществ на предварительном тесте, проверка считается завершенной.

Если же медработник нашел следы наркотиков, то после тестов он с согласия ребенка и его родителей направляет школьника в наркологическую клинику.