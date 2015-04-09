Тестировать своих детей на наркотики отказываются около 20 % родителей

Фото: ТАСC/Дмитрий Рогулин
Около 20 процентов родителей отказываются тестировать своих детей на наркотики, сообщила заведующая отделением профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Елена Деменко.
По ее словам, несмотря на то, что результаты тестирования защищены врачебной тайной и о них узнает только сам обучающийся и его родители, согласие дают только 82 процента родителей, передает Агентство "Москва".
Деменко объясняет это недоверием родителей к любому нововведению, а также страхом перед возможными последствиями для ребенка при положительном результате. Она отметила, что сами подростки редко отказываются от тестирования, но в 20 процентах случаев просто прогуливают его. "Отказников" относят к группе риска, поэтому с ними отдельно работают психологи.
Елена Деменко добавила, что тестирование добровольное, и для того, чтобы его проводить, необходимо получить письменное согласие самого подростка или, если ему не исполнилось 15 лет, одного из его родителей. "При этом мы все равно стараемся в каждом случае, независимо от возраста тестируемого, взять согласие родителей, так как если результат окажется положительным, это потребует определенных усилий со стороны всей семьи", – сказала она.
Ранее сообщалось, что в прошлом учебном году тест на наркотики прошли более 3,6 тысячи московских школьников. Специалисты протестировали на наркотики 1908 мальчиков и 1873 девочки в возрасте 14 – 15 лет. Положительный результат был выявлен у 0,6 процента учеников (то есть у 22 человек).
Добровольное тестирование на наркотики также прошли почти 9,5 тысяч московских первокурсников. По результатам анализа, различные виды наркотических веществ употребляет 1,2 процента из них (то есть порядка 114 человек).
Ссылки по теме
- Более 3,6 тысячи московских школьников прошли тест на наркотики
- Школьников будут тестировать на наркотики по-новому
Напомним, в этом году школьников будут тестировать на наркотики по-новому: проверки будут проходить в медучреждениях (раньше врачи сами приезжали в школы), а данные занесут в медицинскую карту (раньше результаты обследования были почти анонимными). Проверка учащихся начнется с 13 лет.
Медосмотр будет проходить в четыре этапа: профилактическая беседа, предварительное химико-токсикологическое тестирование, подтверждающий тест и разъяснение результатов проверки. Отметим, что если врач не нашел признаков психотропных веществ на предварительном тесте, проверка считается завершенной.
Если же медработник нашел следы наркотиков, то после тестов он с согласия ребенка и его родителей направляет школьника в наркологическую клинику.