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01 сентября 2014, 12:21

В российские школы пошли более 60 тысяч детей беженцев с Украины

школьники беженцы

Фото: ИТАР-ТАСС

1 сентября в российские школы пошли более 60 тысяч детей беженцев с Украины. По словам заместителя председателя правительства России Ольги Голодец, учебные заведения готовы к увеличению количества ребят.

"Сегодня цифра перевалила за 60 тысяч, численность увеличивается, мы готовы к приему ребят", - цитирует Голодец МИА "Россия сегодня".

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Отметим, по данным на август, с Украины в Россию въехало около 150 тысяч человек, 40 тысяч из них были размещены в лагерях, а еще 20 тысяч подали заявления о предоставлении убежища.

Как ранее сообщало M24.ru, в рамках благотворительной акции московские художники собрали 300 тысяч рублей на подготовку к школе 80 детей-беженцев с Украины. За счет средств, которые удалось выручить в ходе благотворительной выставки-продажи картин "Художники Москвы - детям Донбасса", приобрели школьную и спортивную форму, ранцы и школьные принадлежности.

До 20 августа в Москве также прошла благотворительная акция "Соберем детей-беженцев в школу". Горожане могли приносить в пункты сбора гуманитарной помощи одежду, обувь, ручки, тетради и прочие вещи, необходимые для школьников.

Инновации в школах Москвы

Напомним, в новом учебном году московских школьников ждут большие перемены. Например, учебные заведения перейдут на пятидневку, а даты каникул станут едиными. Подробнее об изменениях в школах столицы можно прочитать здесь.

Сюжет: Ситуация на Украине

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