Они нас учат: мастер шаолиньского кунг фу о секретах медитации и широкой душе

Фото: shiyanbin.ru

M24.ru продолжает серию материалов об иностранцах, которые знакомят москвичей со своей культурой. Сегодня рассказываем о воине-монахе Шаолиня, который обучает москвичей тонкостям кунг-фу и цигун.

Мастер Ши Янбин – воин-монах 34-го поколения Шаолиньского монастыря. В Россию он приехал в 2006 году по направлению настоятеля Шаолиня – Ши Юнсина. К тому времени Ши Янбин объездил множество стран, преподавал в США, Австралии, Арабских Эмиратах. Сам мастер отмечает, что не думал оставаться в Москве надолго, но так сложилась судьба. В столице он живет уже почти 10 лет и основал здесь собственную школу, где проводит занятия по кунг-фу, цигун и тайцзи-цюань.

Немного о шаольньском кунг-фу: Традиция кунг-фу монастыря Шаолинь мало соотносится с понятием боевых искусств в вопросах победы над противниками или в контексте военного дела. Так же мало общего у спортивного ушу и традиционного шаолиньского кунг-фу. Монастырь никогда не был университетом боевых искусств или кузницей профессиональных бойцов.



С древних времен боевые искусства монахи Шаолиня использовали для постижения Чань – внутреннего спокойствия. Поэтому тренировки, медитации и молитвы неразрывно связаны в традиции монастырского кунг-фу. На занятиях ученики изучают и отрабатывают специальные таолу (комплексы, строгую последовательность боевых движений), двигаясь от базовых стоек и ударов к более сложным последовательностям и работе с оружием. Краткая информация о цигун и тайцзицюань: Цигун – комплексы упражнений и дыхательных техник, которые помогают человеку накапливать и перераспределять свою энергию, которую в Китае называют "ци". Фактически ци – это движущая сила, наполняющая все во вселенной. В Древнем Китае считали, что без умения управлять своей энергией нельзя преуспеть в повседневных делах. Чтобы научиться чувствовать и управлять ци, появились комплексы упражнений под общим названием "цигун". Тайцзицюань – внутреннее китайское боевое искусство. Последователи таких стилей достигают победы над противником без применения грубой силы. Вместо этого боец полагается на свою внутреннюю силу и умение контролировать и направлять потоки энергии ци.



Вопреки расхожему убеждению, что боевые искусства – это чисто мужское занятие, в школе мастера Ши Янбина обучаются и мужчины и женщины. На занятия приходят люди всех возрастов. Детей принимают в школу с четырех лет.

Ученики зовут Ши Янбина "Шифу". Если дословно переводить иероглифы, из которых состоит это обращение, то получится "учитель-отец". Сам мастер часто говорит, что школа – это тоже семья, и наставник должен быть как отец для своих учеников.

Во время занятий Ши Янбин уделяет внимание не только физическим нагрузкам, но и воспитанию духа, передаче традиций Шаолиньского монастыря.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

В школе мастера отмечают традиционные буддистские праздники. Ученики вместе со своим наставником проводят праздничные службы в дни рождения Будды и Дамо – первого патриарха Чань-буддизма. Не обходится также и без празднования китайского Нового года.

Кроме того, раз в год у всех, кто посещает занятия, появляется возможность поехать на летние сборы в Китай и обучаться у монахов прямо на территории монастыря Шаолинь.

Немного о Шаолине: Название монастыря переводится как "Молодой лес" или "Растущий лес". Монастырь был основан в Суншаньских горах в 495 году н.э., во времена правления династии Северная Вэй. Согласно легенде, комплексам цигун и кунг-фу монахов обучил первый патриарх чань-буддизма Бодхидхарма (в Китае его называют Путидамо или Дамо), который останавливался в монастыре 530-х годах. Он же передал монахам свои познания о Чань – внутреннем спокойствии и ясности ума. В 1928 году военачальник Ши Юсань поджег монастырь Шаолинь. Были уничтожены уникальные письменные источники, а сам монастырь почти полвека после этого провел в руинах. После Второй мировой войны на развалинах Шаолиня жило всего семь монахов. С большим трудом властям Китая удалось возродить монастырь. Немало помог в этом и кинематограф: после выхода в 1982 году на экраны художественного фильма "Храм Шаолиня" по Китаю прокатилась волна популярности монастыря и туда пришло много новых молодых послушников. В 1986 году настоятелем монастыря стал монах Синчжэн, который с 1951 года на общественных началах исполнял должность хранителя монастыря, однако в 1987 году он скончался. После его смерти на всеобщем голосовании чань-буддистского сообщества был выбран новый глава монастыря – Ши Юнсин. Сейчас Шаолинь без преувеличения считается одним из главных центров изучения ушу и цигун в Китае и сокровищницей национальной культуры.



Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

Мастер Ши Янбин: В первую очередь люди приходят в школу ради традиций боевых искусств Шаолиня и древней культуры Китая. Многие традиции сохранились до наших дней, потому что действительно способны помочь на жизненном пути.

Самое главное в шаолиньских практиках – любовь. Нужно любить людей, любить жизнь. Сердце должно быть большим, как море.

Еще ученики нашей школы должны помнить, что жизнь меняется каждый день и даже каждую минуту. Не будет всегда хорошо, и не будет всегда плохо. Я хочу, чтобы прежде всего они работали над пониманием этого, а уже на втором месте – комплексы кунг-фу, которые мы изучаем.

Заниматься кунг-фу и цигун можно для укрепления здоровья, для достижения спокойствия и для самообороны.

В самом начале обучения все должно быть легким: движения, дыхание и мысли. Когда человек начинает понемногу усваивать базовые комплексы и упражнения, можно двигаться дальше.

Фото: shiyanbin.ru

Важное место в наших занятиях занимает медитация. После нее мысли становятся ясными. Человек начинает лучше понимать, кто он такой и что ему следует делать.

Заниматься медитацией можно всем. Не важно, какие у человека проблемы, связаны ли они с духом или со здоровьем. Медитация помогает исправлять и то и другое.

И здесь главное обрести правильный настрой. Подготовить нужно все: уши, рот, глаза. Как готовить к медитации уши? Поменьше слушать, как люди жалуются и ругают что-то. Если человек не может выкинуть такие речи из головы, то жить становится сложно. Появляется много беспокойных мыслей. В результате пытаешься медитировать, а вместо этого думаешь о том, как плохо сложился твой день сегодня. Это мешает.

Один из залов школы. Украшения остались после празднования дня рождения мастера Ши Янбина. Фото: M24.ru/ Владимир Яроцкий

Как готовить к медитации рот? Во-первых, нужно правильно питаться. Еда должна быть легкой, лучше всего есть растительную пищу. Она хорошо усваивается и не вызывает тяжести в желудке. Во-вторых, меньше разговаривать на неинтересные темы. Например, обсуждать внешность других людей. Если человек не уделяет много внимания подобным вещам, он становится спокойнее.

Ну и конечно, нужно уменьшить количество суеты вокруг себя: реже смотреть кино, телевизор, играть, употреблять алкоголь. Есть много всего, чему не стоит уделять свое время.

Выбираю ли я своих учеников? Нет. Нельзя посмотреть на человека и сказать, будет он хорошо заниматься или нет. В Шаолине учат принимать людей такими, какие они есть. Это как дерево – оно растет так, как может.

Фото: shiyanbin.ru

К тому же каждый китаец верит в судьбу. Поэтому люди, попавшие в школу, сами решают, могут они остаться и продолжать обучение или нет. И даже если у человека нет возможности приходить сюда на занятия, можно отрабатывать дома те движения, которые удалось запомнить. Появится время – можно будет вернуться в школу.

Когда я вел первые занятия в России, мне было легко, потому что был очень хороший переводчик. Все ученики легко меня понимали. А потом я сам начал учить русский.

Сначала цифры: когда я ехал куда-то и у меня было свободное время, я следил за номерами машин. Я смотрел на множество автомобилей и проговаривал их номера. Водитель говорил, правильно я их называю или нет.

Потом понемногу начал учить слова: "рука", "нога", "здравствуйте"... Я и сейчас продолжаю изучать язык.

Я считаю, что между российскими и китайскими учениками нет большой разницы. Главное, чтобы мастер обладал спокойствием. Не важно, откуда твой ученик – из России или другой страны. Если тебя не понимают, плохо занимаются – это вопрос к мастеру.

Фото: shiyanbin.ru

И сам я люблю спокойных и отзывчивых учеников. Мне не нравится, когда люди слишком много думают о себе. Я люблю людей с большим сердцем.

В мире нужно и давать, и брать. Нельзя только брать. Во время занятий цигун я рассказываю ученикам, что на выдохе нужно отдать старую энергию, выкинуть прошлый вдох. И только потом можно начать собирать новую энергию. Мне нравится, когда ученики это понимают.

Во время наших выездных семинаров я часто бывают в Подмосковье. Мне там очень нравится. Особенно красивы широкие поля, где только трава и деревья. Этого в Китае очень мало: если где-то есть чуть-чуть земли, там сразу появляются дома или поля с картошкой и кукурузой. А здесь так не делают.

Настроение человека во многом зависит от того, где он живет. Если место просторное, то и душа широкая. Когда ты живешь в тесноте, то и мысли твои становятся маленькими.

Поэтому я думаю, что у русских людей большое сердце благодаря их земле, природе и простору.