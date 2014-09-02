Минкультуры предлагает показывать школьникам документальные фильмы

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Минкультуры предлагает ввести в школьную программу российские документальные фильмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу департамента кинематографии Минкультуры Вячеслава Тельнова.

"Мы хотели бы, чтобы это входило в рамки образовательной программы. Мы работаем в этом направлении, думаю, результаты будут", - сказал он на пресс-конференции. Сейчас департамент кинематографии проводит соответствующие консультации с Минобрнауки.

Один из продюсеров готовящегося к выходу многосерийного доументального фильма "Первая мировая" Валерий Бабич добавил, что выпускники школ смотрят документальные фильмы, чтобы подготовиться к ЕГЭ по истории. Таким образом, они могут повторить школьную программу, считает он.

Министр культуры Владимир Мединский рассказал на пресс-конференции, что Минкультуры планирует выступать сопродюсером документальных фильмов, чтобы доводить их до массового зрителя.

Он отметил, что раньше министерство культуры занимались поддержкой классического документального кино, однако его показывали мало. Например, за 2012 год из 400 документальных лент, сделанных при поддержке министерства, на центральных телеканалах показали всего несколько фильмов. Остальные прошли на региональных каналах и в интернете.



Теперь в ведомстве будут заключать договоры о сопродюсировании с крупными каналами. По словам Мединского, Минкультуры также будет поддерживать сериалы.

Добавим, что в последнее время в школах появилось много нововведений. Сейчас на базе шести школ столицы отрабатывается система электронных учебников. Такие учебники включают в себя текст, видео, фотографии и лабораторные работы и т.д. Они позволяют педагогам проверять задания, проставляя оценки сразу в электронный журнал и дневник.