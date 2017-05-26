Завершился московский этап Гран–при ФИДЕ 2017

Победитель московского этапа Гран-при Дин Лижэнь, Фото: worldchess.com

22 мая завершился московский этап Гран–при ФИДЕ. Гран–при ФИДЕ 2017 – серия из четырех шахматных турниров, которые проходят с февраля по ноябрь. Игроки, занявшие 1–2 места по итогам серии, примут участие в турнире претендентов 2018 года.

Глава благотворительного фонда "Наше наследие", который поддерживает крупные шахматные мероприятия в столице, Виктория Король рассказала о значимости прошедшего турнира.

"Москву трудно удивить яркими мероприятиями, тем не менее крупные шахматные форумы заняли достойное место на событийной карте столицы. Прошлогодний турнир претендентов, нынешний Гран–при ФИДЕ, международные турниры Moscow Open, которые каждый год по традиции проходят в конце января – начале февраля, чемпионаты Москвы по блицу и классическим шахматам – все эти события вызывают огромный интерес как в России, так и во всеми мире", – пояснила Король.

Победителем московского этапа Гран–при ФИДЕ стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь. Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров занял второе место. По итогам двух этапов в серии лидирует Шахрияр Мамедьяров с 280 очками. 240 очков в активе у Дин Лижэня. По 211,4 очков набрали россиянин Александр Грищук и француз Максим Вашье-Лаграв. На московском этапе Гран-при ФИДЕ среди мужчин благодаря своему высокому рейтингу смогла участвовать китаянка Хоу Ифань. Китайская шахматистка разделила третье место с еще шестью гроссмейстерами.

Хоу Ифань и Виктория Король, Фото: пресс-служба Московской шахматной федерации

Виктория Король оценила ее выступление.

"Мне симпатичны все наши игроки, а ведь двое из них – Эрнесто Инаркиев и Ян Непомнящий – в разное время выступали и продолжают успешно выступать за московскую команду Legacy Square Capital на чемпионатах России и Европы. Но в данном турнире у меня был свой фаворит. Думаю, вы поймете и простите эту мою слабость, но я не могла не поддерживать китайскую спортсменку Хоу Ифань. Нельзя не восхищаться девушкой, которая в итоге выступила более чем достойно и разделила третье место в компании лучших шахматистов мира", – рассказала Виктория Король.

Расписание турниров Гран–при ФИДЕ 2017:

