В столице открылся первый российский Музей шахмат

На Гоголевском бульваре открылся первый в истории страны музей шахмат

На Гоголевском бульваре открылся первый российский Музей шахмат. Он располагается в здании исторического особняка, передает телеканал "Москва 24".

В экспозиции музея можно найти раритетные шахматы различных культур и эпох, личные вещи великих гроссмейстеров, а также старинные книги, афиши и картины. Есть в коллекции и шахматы, изготовленные на картонке в блокадном Ленинграде, и фигурки из ГУЛАГа, сделанные из колючей проволоки.

Также в коллекции - шахматы, уже побывавшие на орбите. В них играли на МКС - космонавты хотели проверить, улучшается ли мозговая активность в условиях невесомости. Всего экспозиция насчитывает более 4 тысяч предметов. В скором времени в музее откроется выставка, посвященная известному советскому гроссмейстеру Тиграну Петросяну.

"У нас вход бесплатный, кроме того, мы еще по заявкам будем принимать те детские делегации, которые транзитом пролетают через Москву", - отметил глава Российской шахматной федерации Андрей Филатов.

Напомним, что 30 и 31 августа на ВДНХ прошли соревнования на Кубок мэра Москвы по шахматам. Мероприятие организовали в рамках фестиваля "Лучший город Земли" при поддержке Шахматной федерации Москвы и Шахматного клуба им.Т.В. Петросяна.