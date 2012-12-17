Форма поиска по сайту

17 декабря 2012, 19:45

"Москва 24" получила премию "Каисса" за вклад в развитие шахмат

Фото: ИТАР-ТАСС

17 декабря Телеканал "Москва 24" получил премию "Каисса" за вклад в развитие шахмат в городе.

Церемония награждения лауреатов началась в 19:00 в Центральном доме литераторов. В мероприятие принимают участие известные гроссмейстеры, спортсмены и политические деятели. В ходе церемонии состоится показательный шахматный матч "пара-на-пару" с участием чемпионки мира украинки Анны Ушениной и чемпионки Европы россиянки Валентины Гуниной. А гости получат возможность сыграть в блиц-шахматы.

Премия организована фондом "Наше наследие" и Шахматной федерацией Москвы. Организаторы мероприятия ставят перед собой задачу развивать и популяризировать шахматы и создавать особую культурную среду в городе.

шахматы Москва-24 награждение

