На портале госуслуг запустили посвященный капремонту сервис

"Интервью": Александр Козлов – о новом сервисе о капремонте

На столичном портале госуслуг запустили сервис Фонда капитального строительства многоквартирных домов.

Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал председатель комиссии Общественной палаты Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Александр Козлов.

По его словам, за создание такого сервиса высказались более 200 тысяч москвичей. Опрос проводился в рамках проекта "Активный гражданин".

"Сейчас любой собственник может зайти на этот портал в соответствующий раздел и посмотреть, сколько по его дому собрано средств на капитальный ремонт, есть ли задолженность по конкретной квартире", – отметил Козлов.

Он добавил, что этот сервис в последующем "может тиражироваться и на другие регионы".

Как узнать все о капремонте

Плату за капремонт с москвичей начали взимать с 1 июля прошлого года. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за квадратный метр. Малообеспеченные москвичи могут получить субсидии на уплату взносов на капремонт, также для ряда категорий граждан предусмотрены льготы по уплате взноса.

Правительство Москвы утвердило региональную программу капитального ремонта домов на 30 лет. В нее включено 31,7 тысячи домов.