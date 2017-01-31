Конор Макгрегор опроверг слухи об участии в "Игре престолов"

Фото: facebook.com/thenotoriousmma

Известный ирландский боец Конор Макгрегор опроверг информацию о его участии в съемках нового сезона сериала "Игра Престолов", сообщает телеканал tvguide.

По словам Макгрегора, он не хотел бы быть в шоу-бизнесе, а предпочитает оставаться бойцом.

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе подчеркнул, что никогда не связывался с представителями "Игры Престолов".

Ранее глава Ultimate Fighting Championship Дана Уайт сообщил, что создатели "Игры престолов" начали переговоры об участии Макгрегора в шоу.

Боец исполнит роль немого моряка с корабля "Тишина" Эурона Грейджоя. Причина, по которой судно получило свое название, заключается в том, что капитан отрубал язык каждому, кто переступал порог палубы.