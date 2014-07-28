В сентябре выйдет общий эпизод "Симпсонов" и "Гриффинов"

Фото: facebook.com/TheSimpsons

В конце сентября зрители смогут увидеть эпизод "Симпсонов "(Simpsons), в котором "засветятся" герои другого популярного анимационного сериала – "Гриффинов" (Family Guy).

Серия под названием The Simpsons Guy расскажет о том, как семья Гриффинов неожиданно оказалась в Спрингфилде - городе, в котором живут Симпсоны. Питер Гриффин сделает остроумное замечание о том, что "все вокруг выглядят так, будто у них гепатит".

Подробности о серии стали известны на фестивале Comic-Con, который проходит в Сан-Диего, сообщает Variety. Гомер и Питер подружатся на фоне любви к пончикам. Барт будет учить Стьюи кататься на скейте и разыгрывать людей по телефону. Потом, правда, отцам семейств предстоит поссориться из-за разногласий по поводу пива.



Мультсериал "Симпсоны" идет с 1989 года. Это история семейства, состоящего из мамы Мардж, отца Гомера, несносного сына Барта и двух дочерей - не по годам разумной Лизы и маленькой Мэгги. Сериал является пародией на американский уклад жизни.

"Гриффины" чуть младше - их премьера состоялась в 1999 году. В этой семье, помимо отца, матери и двух старших детей, имеется говорящая собака Брайан и феноменально одаренный годовалый ребенок Стьюи.