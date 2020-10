"Во все тяжкие" и "Американская семейка" стали триумфаторами "Эмми"

Брайан Крэнстон ("Во все тяжкие") - справа. Фото: emmy.com

В Лос-Анджелесе в понедельник ночью, 25 августа, вручили главную премию американского телевидения – "Эмми". Триумфаторами церемонии стали сериалы "Американская семейка" (Modern Family) и "Во все тяжкие" (Breaking Bad).

В свой последний год на "Эмми" драма про химика, который начал варить метамфетамин, победила почти во всех ключевых номинациях. "Во все тяжкие", чей финальный эпизод вышел на экраны осенью прошлого года, признали, в частности, лучшим драматическим сериалом года.

Актерский состав телешоу тоже отметили наградами. Уже в четвертый раз премию за лучшую мужскую драматическую роль вручили Брайану Крэнстону (мистер Уайт), свою третью по счету статуэтку за роль второго плана забрал Аарон Пол (Джесси Пинкман), во второй раз стала лучшей актрисой второго плана Анна Ганн (Скайлер).

"Эмми" за лучший сценарий также досталась телешоу о варщике мета. Один из фаворитов премии, сериал с Мэттью МакКонахи "Настоящий детектив" (True Detective), смог обогнать "Во все тяжкие" лишь в номинации "Лучшая режиссура драматического сериала". Премию за лучшую лидирующую женскую роль в драматическом сериале присудили Джулианне Маргулис из "Хорошей жены" (The Good Wife) - драма о химике в данной позиции представлена не была.

"Во все тяжкие" История о бывшем химике, который, выяснив, что болен раком, с горя решил пуститься во все тяжкие и начать варить мет, стартовала на телеканале AMC в 2008 году. Финальный эпизод вышел в начале сентября 2013 года. За это время криминальная драма подтвердила свой статус киношедевра, удостоившись семи премий "Эмми", одна из которых была вручена в номинации "Лучший драматический сериал". В этом году сериал упрочил свои позиции, во второй - и последний - раз став лучшей драмой года. Сериал "взорвал" мир - причем потряс как рядовых зрителей, так и профессионалов. Например, актер Энтони Хопкинс, посмотрев криминальную эпопею запоем, даже написал исполнителю главной роли Брайану Крэнстону письмо, в котором выразил свое восхищение талантливой командой Breaking Bad. В настоящее время снимается спин-офф "Во все тяжкие" - сериал "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul). Недавно его премьеру перенесли с этой осени на осень 2015 года. А еще сериал заранее продлили на второй сезон.



Фото: страница сериала на facebook

Таким образом, несмотря на ожидания поклонников, "Игра престолов" (Game of Thrones), "Настоящий детектив" и "Карточный домик" (House of Cards) не смогли тягаться на "Эмми" с творением Винса Гиллигана. "Во все тяжкие", чья финальная серия вышла почти год назад, покидает телевидение с триумфом и вполне заслуженным званием одной из лучших драм современности.

Напомним, что на прошлой неделе прошла церемония вручения "Эмми" за технические достижения - наградили лучших мастеров грима, звука, костюмов и так далее (Creative Arts Emmy). Лидерами по количеству побед тогда стали "Игра престолов", "Шерлок", "Настоящий детектив".

Главным комедийным сериалом этого года (как, впрочем, и прошлого) стала "Американская семейка". Телеакадемики уже в пятый раз подряд присудили "Эмми" этой веселой истории о большой, шумной, крикливой, многонациональной и очень толерантной семье.

Фото: страница сериала на facebook

Режиссура "Американской семейки" также признана лучшей, а актер Тай Беррел (Фил Данфи) получил награду за лучшую комедийную роль второго плана.

"Американская семейка" обошла на "Эмми" не только комедию про девушку, попавшую в тюрьму – "Оранжевый – хит сезона" (Orange Is The New Black), – но и любимую многими зрителями "Теорию большого взрыва" (The Big Bang Theory). Правда, актер из сериала про физиков-ботаников, Джим Парсонс (Шелдон Купер), в очередной раз получил статуэтку за лучшую комедийную роль.

"Американская семейка" "Американская семейка" - это комедия о большой и шумной семье. Герои - мать-домохозяйка Клэр и ее муж Фил, которые воспитывают троих детей; отец Клэр Джей, женившийся на молодой девушке из испаноязычной страны и воспитывающий ее ребенка; сын Джея и брат Клэр Митчелл: он вместе со своим гомосексуальным партнером усыновил вьетнамскую девочку. Премьера сериала состоялась на телеканале ABC 23 сентября 2009 года.





Лучшей комедийной актрисой стала Джулия Луис-Дрейфус из "Вип" (Veep). Она уже в третий раз удостоилась статуэтки за работу в этом сериале (который, впрочем, не очень популярен в России). Роль второго плана лучше всего, по мнению телеакадемиков, удалась Элисон Дженни из "Мамы" (Mom).

Кстати, накануне вручения "Эмми" Джулия Луис-Дрейфус, Брайан Крэнстон и Аарон Пол снялись в шуточном рекламном ролике премии. Актеры из "Во все тяжкие" сыграли периферийных бизнесменов, а Джулия - саму себя.



Что касается мини-сериалов и телевизионных фильмов, то здесь лучшей актрисой стала Джессика Лэнг – статуэтку ей вручили за роль в "Американской истории ужасов" (American Horror Story). Это ее вторая "Эмми" за работу в антологии – первый она получила за игру в дебютном сезоне драмы.

Главной награды в группе номинаций "мини-сериалы и фильмы" телешоу "Американская история ужасов" не получило, зато премию присудили еще одной его актрисе – Кэти Бейтс.

Бейтс стала лучшей исполнительницей роли второго плана, обогнав такую серьезную конкурентку, как Джулия Робертс ("Обыкновенное сердце" / Normal Heart).

Джессика Лэнг. Фото: страница "Американской истории ужасов" на facebook

"Американская история ужасов" Сериал телеканала FX "Американская история ужасов" примечателен тем, что каждый его сезон является самостоятельной картиной со своей темой и своим сюжетом. Из сезона в сезон зрители видят одних и тех же актеров, но в разной обстановке и в разных образах. Так, сначала зрители наблюдали за домом-убийцей и призраками, второй сезон окунул их в атмосферу психиатрической лечебницы, а третий заставил следить за жизнью ведьм. Новый сезон драмы выйдет осенью. Он будет называться "Фрик-шоу" (Freak Show). События развернутся в 1950 году. Джессика Лэнг сыграет немецкую эмигрантку, которая возглавляет один из последних цирков уродов (фрик-шоу) в США.





Британский "Шерлок" (Sherlock) тоже получил несколько наград. Лучшими актерами мини-сериалов и фильмов стали Бенедикт Камбербэтч (Шерлок) и его партнер Мартин Фриман (Ватсон).

"Шерлок" получил награду и за лучший сценарий, а вот премия за режиссуру и главная статуэтка группы номинаций – "Лучший мини-сериал или фильм" – достались "Фарго" (Fargo).

Премию в номинации "Лучший актерский состав" получили "Настоящий детектив" (в драмах), "Оранжевый – хит сезона" (в комедиях), "Фарго" (в мини-сериалах и фильмах).

Во время церемонии актеры, кроме того, почтили память Робина Уильямса.

Напомним, что в прошлом году лучшим комедийным сериалом также стала "Американская семейка", а лучшей драмой - "Во все тяжкие".

С полным списком лауреатов и номинантов этого года можно ознакомиться тут.