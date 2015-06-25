Пузыри на мыльной опере: как долго могут длиться сериалы

Фото: facebook.com/XFilesNews

24 января 2016 года выходят в свет новые эпизоды сериала "Секретные материалы". Леденящий кровь "Твин Пикс" скоро обзаведется третьим сезоном. М24.ru попытался разобраться, нужны ли продолжения и ремейки сериалам, которые необычайно полюбились зрителям.

Истина где-то рядом

В январе 2015-го года поклонники "Секретных материалов" (X-Files) торжествовали: любимый сериал возвращается. Спустя тринадцать лет после закрытия картины телекомпания Fox заявила о съемках шести новых эпизодов. Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон выступят в прежних ролях спецагентов ФБР – Малдера и Скалли.

Зрители, истосковавшиеся по главной музыкальной теме сериала – композиции Марка Сноу, по плакатам Малдера с надписью "I Want To Believe" и по таинственной фразе "Истина где-то рядом", смогут начать смотреть новый сезон с 24 января 2016 года.

Сюжет прошлых сезонов строился на паранормальных делах, которые расследуют агенты. Они не пропустят ни пришельца, пытающегося наладить контакт с землянами, ни мутанта, скрывающегося от людей, ни кровожадного монстра. Как обещают создатели, продолжение будет выдержано в этом же духе.

"Секретные материалы" в 2002 году закончились на том, что Малдер узнал дату инопланетного вторжения, но не смог поделиться этой информацией. О чем будут повествовать новые эпизоды – тайна ничуть не меньше, чем сами киноистории.

Мнение эксперта Продолжения всегда снимали и будут снимать. Такой успешный сериал, как "Секретные материалы" порождает горячее желание его продолжить. Главным образом для того, чтобы снова собрать деньги. Сейчас трудно сказать, плохая это идея или хорошая – сначала нужно посмотреть то, что получилось. И тогда будет понятно, стоило это делать или не стоило.

Возвращение в Твин Пикс

В 1993 году на российские экраны вышел один из лучших сериалов за всю историю кинематографа "Твин Пикс" Дэвида Линча. За развитием событий в американском городе российский зритель следил, затаив дыхание. Вопрос "Кто убил Лору Палмер?" волновал умы и после того, как фильм завершился. Даже самые пытливые киноманы не могли спрогнозировать, что же скрывается за образом красавчика – агента ФБР Дейла Купера.

Зрители полюбили картины за особенный, сюрреалистичный стиль Линча, за таинственность и местами даже мрачность. А в 2007 году журнал "Time" включил сериал в число лучших ТВ-шоу всех времен.

Во втором сезоне канал ABC потребовал раскрыть личность убийцы Палмер, однако Дэвид Линч был против. Марк Фрост и телеканал настояли на своем, объяснив решение тем, что сериал потеряет популярность. Линч уступил.

Как и предрекал мэтр, окончание картины не понравилось фанатам: народная любовь к "Твин Пиксу" пошла на убыль – бесплотный злой дух Боб, умеющий вселяться в людей, животных и сов, не смог "выполнить" свою роль достаточно правдоподобно.

И вдруг в мае этого года на странице Линча в социальной сети появилось подтверждение, что он будет снимать продолжение картины, изменившей мировое кино. Действие развернется уже в настоящем времени, а сюжет станет продолжением событий второго сезона.

Приглашение на участие в съемках получила Шерил Ли, воплотившая образ Лоры Палмер. Не отрицают своего участия и другие звезды "Твин Пикса" – Кайл Маклахлен (Дейл Купер), Мэдхен Амик (Шелли Джонсон), Джеймс Маршалл (Джеймс Херли) и другие.

Мнение эксперта Историй для продолжения "Твин Пикса" можно придумать огромное количество. Но у другого режиссера не получилось бы сделать так, как получится у самого Дэвида Линча, потому что Линч все-таки стоит особняком. И если подтвердил свое участие в съемках нового сезона – он молодец, что решил вернуться к этому сериалу.

Элен и ее ребята: 20 лет спустя

Сериал "Элен и ребята", как сейчас говорят, буквально взорвал тихую телесреду. Франция, студенческое общежитие, любовь, репетиции рок-группы в гараже, снова любовь и экзамены мимоходом. Сказка, да и только. Но если для нас многосерийное "мыло" о счастливом студенчестве завершилось довольно быстро, то во Франции сериал идет до сих пор.

Герои давно закончили университет (с которого все начиналось в первом сезоне) и решают взрослые проблемы. Оно и понятно: им уже под 40. Продолжения сериала выходят под разными названиями, например, "Грезы любви", "Каникулы любви", "Тайны любви".

Вопреки ожиданиям поклонников главный сердцеед сериала Николя остался вовсе не с Элен, а с девушкой по имени Жан, а когда она пропала после аварии, у него периодически менялись подруги.

Элен Ролле на встрече с поклонниками. Фото: Вера Кутафина

Элен создатели приписали потерю ребенка от Николя и мечты о приемном малыше, потому что родить сама она не может

"Если наши Николя и Элен будут вместе, то круг замкнется, и история закончится", – считает режиссер и сценарист сериала Жан-Люка Азуле. Поэтому на данный момент главные герои – просто хорошие друзья.

Сериал планируют растянуть еще на два сезона.

Мнение эксперта Еще лет 20 назад, когда появились эти многосерийные фильмы, я сказал, что сериал как жанр потенциально бесконечен. Сюжет можно продолжать как угодно, можно рассказывать про детей, внуков, правнуков героев. Зрители это все понимают, принимают и любят.

Клон "Клона"

Показ бразильских сериалов в нашей стране начался в 1988 году – тогда зрители восторженно следили за хитросплетениями судьбы главной героини "Рабыни Изауры". Потом "мыльные оперы" стали только набирать популярность. Нам показали "Тропиканку", "Новую жертву", "Роковое наследство", "Лето нашей тайны" и другие.

В 2004 году на российских экранах появился "Клон" – его до сих пор называют одним из самых успешных бразильских сериалов первого десятилетия XXI века. Но телекомпания Globo, создавшая его, не стала ограничиваться только любовной сюжетной линией, она взяла за основу тему уклада жизни мусульманских семей, клонирования и наркотической зависимости.

В 250 сериях прошли 20 лет жизни героев – и зритель (российский и зарубежный) следил за марокканской девушкой Жади, проживающей в Бразилии. Любовный треугольник, образовавшийся в фильме, необычен и сегодня: Жади, ее возлюбленный и его клон. Повествование аппетитно приправлено восточной музыкой, танцами живота и пейзажами пустыни. К слову, саундтреком к сериалу послужила песня Стинга "Desert Rose" ("Роза пустыни").

После окончания показа сериал повторяли еще несколько раз – в том числе и на российском телевидении. Джованна Антонелли (Жади) и Мурилу Бенисиу (Лукас) стали настоящими звездами и даже завели роман и в реальной жизни.

В 2009 году телекомпания США "Telemundo" начала работу над испаноязычной версией сериала – "El Clon". Второй сериал во всем повторяет первый – вплоть до реплик персонажей, однако есть и различие – сценаристы отказались от темы наркомании. Мнения поклонников оригинальной картины разделились: одни говорили, что будет очень интересно посмотреть другой вариант любимой истории, а их оппоненты настаивали, что актеры ремейка никогда не смогут "переиграть" Антонелли и Бенисио.

Мнение эксперта Есть разные способы делать ремейки сериала. Можно копировать все полностью, можно допускать небольшие отклонения от оригинала, а можно даже снимать в тех же самых декорациях. Все зависит от того, как это сделано – талантливо или нет. Тут каждый зритель решает это для себя сам – будет он это смотреть или не будет.

