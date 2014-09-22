Как Росс и Рейчел: почему все новые ситкомы – это те же "Друзья"

Фото: страница сериала на Facebook

22 сентября "Друзья" (Friends) отмечают 20-летие. Мы решили не вспоминать лучшие моменты и эпизоды этого легендарного сериала и не писать слезных текстов о том, как мы его любим. Нам захотелось просто в очередной раз убедиться, что ничего лучше современные режиссеры комедий пока не сняли.

К юбилею сериала мы собрали моменты из других телешоу – "Как я встретил вашу маму", "Теории большого взрыва" и "Клиники", – ужасно напоминающие "Друзей". Да-да, это Джо, а не Барни на самом деле придумал "Кодекс Братана" и Фиби, а не Пенни первой положила глаз на ботаника в очках. Все, как говорится, "уже было в "Симпсонах".

Эпизод с профессором

Скромный и романтичный парень Росс Геллер ("Друзья") долгое время работал палеонтологом в музее. Как истинный любитель науки, он даже получил докторскую степень, которой очень гордился. В какой-то момент Росс покинул музей и устроился преподавателем в университет.

Подобная судьба постигла и мечтательного Теда Мосби ("Как я встретил вашу маму"), вовсю искавшего любовь своей жизни. Мосби много лет был архитектором, а потом уволился и начал читать архитектуру студентам.

Оба героя первое время не знали, как себя вести со студентами. Росс говорил странным голосом, а Тед в панике менял свой образ и становился то "суровым преподом", то "своим парнем".

Эпизод, в котором не показали актера

Джо Триббиани ("Друзья") – любимец женщин. Но, хотя ему девушки и благоволят, карьера вечно не задается (по крайней мере, в большей части сезонов). Джо приходится сниматься в рекламе сомнительных препаратов и играть в непонятных спектаклях.

Как-то раз Джо приглашают на роль в известный сериал "Закон и порядок" (Law and Order). Смотреть премьеру заветного эпизода с его участием собираются не только друзья, но и родственники. Но их ждет неприятный сюрприз: увы – сцену с Джо вырезают.

В аналогичной ситуации оказывается актриса, а по совместительству официантка Пенни ("Теория большого взрыва"). Девушке везет в любви, а вот на работе удача редко поворачивается лицом. Наконец Пенни получает приглашение сняться в популярном сериале "Морская полиция: Спецотдел" (NCIS). Но на экране девушка в итоге так и не появляется – создатели ее тоже решают вырезать.

Эпизод с поцелуем мамы лучшего друга

Несмотря на свою природную застенчивость, Россу ("Друзья") отлично удается покорять женщин. Или, может быть, это женщинам удается покорять его? Так или иначе, в сериале есть известный эпизод, в котором Росса целует любвеобильная мама его лучшего друга Чендлера.

Та же история произошла с Шелдоном Купером ("Теория большого взрыва") – его поцеловала мама Леонарда. Любвеобильной эту женщину не назовешь, но те ценнее тот факт, что Шелдону удалось ее заинтересовать.

Эпизод с "Кодексом Братана"

Небольшое разочарование для любителей "Как я встретил вашу маму": "Кодекс Братана" на самом деле придумал не Барни. Подобный свод правил не раз упоминался в "Друзьях", в частности, о нем заикался Джо – кстати, после случая с поцелуем Росса и мамы Чендлера.

В "Маме" шутку добили, сделав из нее целую историю. Здесь "Кодекс Братана" - это настоящая книга, в которой прописано все, что разрешается и запрещается делать настоящим друзьям. Создатели сериала так распиарили "Кодекс", что в итоге даже выпустили его бумажную версию (на русском языке она тоже есть).

Эпизод со скучным спектаклем

Россу, Рейчел, Монике, Чендлеру и Фиби пришлось как-то высидеть на унылой постановке, в которой играл Джо. Называлась она "Фрейд!" (Freud!)

В "Как я встретил вашу маму" было сразу две сцены со скучными спектаклями: сначала в любительской постановке сыграла Лили (чем несказанно всех утомила), потом то же самое сделал ей в отместку Барни.

Эпизод, когда "вызов принят!"

В "Друзьях" есть серия, когда Моника и Рейчел спорят с Джо и Чендлером, чтобы выяснить, кто кого лучше знает – девочки мальчиков или мальчики девочек. Когда Моника, соглашаясь противостоять парням, жмет руки Джо и Чендлеру, Росс заключает: "Вызов принят!".

Барни ("Как я встретил вашу маму") фразу "Вызов принят!" повторяет постоянно. В общем, это еще одна тема из "Друзей", которую "раскрутили" в "Маме".

Эпизод про сон о девушке лучшего друга

Джо ("Друзья") как-то раз так впечатлился романтичными и трогательными отношениями Моники и Чендлера, что ему приснилось, будто на самом деле с Моникой встречается он сам. Во сне Джо так страстно целовал девушку друга, что потом ему даже какое-то время казалось, что он в нее влюблен.

Подобный кошмар привиделся как-то и Барни ("Как я встретил вашу маму") – он держал на коленях жену своего друга Маршалла, Лили, а она его целовала.

Эпизод с умным парнем

В "Друзьях" появлялся и настоящий прототип Леонарда из "Теории большого взрыва". Фиби как-то начала встречаться с очень умным парнем, который все время писал формулы на доске для рисования, а потом уехал работать в Минск.

Умник Дэвид, как и Леонард, надевал яркие футболки с принтами, рубашки и круглые очки, носил похожую прическу и почти не умел общаться с девушками.

Эпизод с собакой

У Джо и Чендлера ("Друзья") живет белая керамическая собака по имени Пэт, которая периодически появляется в разных сериях. Изначально ее купил себе, будучи на волне успеха, Джо. Потом, когда актеру пришлось продать большую часть своего имущества (в том числе и собаку), Пэта для него выкупил обратно Росс.

У Джей Ди и Терка ("Клиника") тоже есть своя неживая собака – это чучело по имени Рауди.

Эпизод с Россом и Рейчел

Ну и на сладенькое – сцена из "Клиники", в которой популярно объясняется, почему герои этого сериала Джей Ди и Эллиот – все те же Росс и Рейчел.

Немного о "Друзьях" Первый эпизод " Первый эпизод " Друзей " показали на американском телеканале NBC 22 сентября 1994 года. Сериал шел десять лет и за это время стал поистине культовой комедией. Он признан один из лучших и любимых зрителями ситкомов в истории телевидения. "Друзья" - это история шести ребят, которые влюбляются, ссорятся, женятся, разводятся, ищут работу, мечтают и зависают в кафешке неподалеку от дома. Неисправимый романтик Росс, легкомысленная Рейчел, пунктуальная Моника, юморист Чендлер, любитель женщин Джо и девушка со странностями Фиби сумели покорить сердца миллионов людей по всему миру. За десять лет своего существования в эфире "Друзья" 44 раза выдвигались на "Эмми" в различных номинациях. Они завоевали шесть этих наград, а также один "Золотой Глобус". Серии "Друзей" всегда начинались со слов The One ("Эпизод"): The One With Proposal, The One With The Rumor, The One That Could Have Been и так далее.



Анна Теплицкая