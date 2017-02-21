Форма поиска по сайту

Конец игры: сценаристы рассказали, почему сериал "Шерлок" могут закрыть

Один из создателей сериала "Шерлок", сценарист и актер Марк Гэтисс (Майкрофт Холмс) намекнул на закрытие успешного сериала BBC в интервью газете The Sun.

Гэтисс признался, что согласовать графики съемок таких востребованных актеров, как Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман, невероятно трудно. "Я честно не знаю, будет ли что-то еще", – сказал он, выступая на церемонии WhatsOnStage и отвечая на вопрос о продолжении сериала. – "И, очевидно, мы закончили его в очень хороший момент... И если это действительно конец, я буду очень счастлив тому, где мы оставили наших героев".

Ранее в своем интервью Марк Гэтисс и Стивен Моффат говорили, что пятый сезон маловероятен, но все-таки возможет: "Если это был последний раз – мы не планируем это, но это возможно – мы могли бы закончить сериал на этом месте. Мы не могли закончить на предыдущих сериях, потому что они всегда завершались кульминационным открытым финалом", – сказал Стивен Моффат. Но если бы такое продолжение появилось, конец третьего эпизода четвертого сезона стал бы его отправной точкой.

