"Адвоката дьявола" могут превратить в сериал

Кадр из "Адвоката дьявола"

Фильм "Адвокат дьявола" (The Devil’s Advocate) собираются превратить в сериал. Телешоу, основанное на фильме с Киану Ривзом и Аль Пачино в главных ролях, будут транслировать на американском канале NBC.

Кто сменит Ривза и Пачино в телекартине, пока не сообщается. Режиссер будущего сериала тоже неизвестен. Разработкой телешоу займется Warner Bros. TV, сообщает Entertainment Weekly.

"Адвокат дьявола" вышел в 1997 году. Это экранизация романа Эндрю Нейдермана. Рассказывается в истории о молодом амбициозном адвокате. Его наняла фирма, которую возглавляет настоящий Дьявол.

"Адвокат дьявола" вышел в 1997 году. Это экранизация романа Эндрю Нейдермана. Рассказывается в истории о молодом амбициозном адвокате. Его наняла фирма, которую возглавляет настоящий Дьявол.

Проект не станет первой сериальной новинкой NBC, связанной с "дьявольской" тематикой. Ранее телеканал заявлял, что собирается запустить в производство телеверсию хоррора, снятого Романом Полански по книге Айры Левина "Ребенок Розмари" (Rosemary’s Baby).

Напомним, недавно стало известно, что один из главных артистов оригинального "Адвоката дьявола", Киану Ривз, собирается впервые сняться в телесериале. Он сыграет наемного убийцу в картине, основанной на цикле книг очень популярного в США писателя Барри Эйслера "Рейн" (Rain).