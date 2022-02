Почему стоит ждать возвращения "Секретных материалов"

Фото: facebook.com/pages/The-X-Files

Малдер и Скалли возвращаются: в выходные стало известно, что американский телеканал Fox намерен возродить главный научно-фантастический сериал 1990-х – "Секретные материалы". Что самое приятное, на экраны вернутся Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. Руководить процессом будет создатель телешоу Крис Картер.

M24.ru вспомнил культовые X-Files и пришел к выводу, что хорошего сериала много не бывает.

Ищущие истину

"Секретные материалы" шли девять лет – с 1993 по 2002 год – и на момент показа финального, 201 по счету, эпизода оказались самым длинным научно-фантастическим сериалом в истории американского телевидения (потом их обогнали "Звездные врата SG-1"). Одной из самых важных черт "Материалов" была их атмосфера. Как утверждал режиссер проекта Дэвид Наттер (позже снимавший пилоты "Тайн Смолвиля", "Стрелы" и "Флэша"), "Секретные материалы" стали одним из первых сериалов, в котором характерный стиль привлекал зрителей даже больше, чем сюжет.

Спецагенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли работают в отделе засекреченных файлов и занимаются таинственными делами, в основном связанными с паранормальными явлениями (культы, пришельцы, мутанты – все в их компетенции). Малдер охотно верит в сверхъестественное (у него в офисе даже висит соответствующий плакат). Скалли - врач по образованию и убежденный материалист, подводящий ко всему происходящему строгую научную базу.

Фото: facebook.com/pages/The-X-Files

Сквозь повествование, основанное на ненавязчивом (а иногда и наоборот) желании инопланетян вступить в контакт с землянами, красной нитью проходит конспирологическая линия. Политики из Синдиката – теневой части американского правительства – находятся в тесной связи с инопланетянами, но всеми силами скрывают это от простых смертных. Руководит процессами некий Курильщик, появляющийся на экране редко, но метко: он то изымает важные доказательства, то зорко следит за спецагентами.

Серии, повествующие о том, как Малдер стремится раскрыть правительственный заговор, а Скалли ему в этом помогает, относятся к так называемой "мифологии" телешоу – его основной сюжетной линии. Кроме них, в X-Files есть эпизоды, стоящие особняком: они рассказывают про отдельные расследования агентов и называются "монстрами недели".

Почему мы до сих пор помним Малдера и Скалли

В "Секретных материалах" было, пожалуй, все, что требовалось уставшему от "мыльных опер" зрителю 1990-х: мистика, вопросы без ответов, тонкий юмор.

Музыка

Душу будоражила заглавная музыкальная тема сериала. Волнующая и загадочная композиция Марка Сноу с самого начала титров погружала зрителей в мир тайн и загадок. Некоторые слушали ее часами, а точно подсчитать число ремиксов и вариантов ее использования не представляется возможным.

Кстати, в эпизодах "Секретных материалов" было намного больше инструментальной музыки, чем в других сериалах 1990-х. Это тоже стало отличительным знаком телешоу.

Плакат из сериала

Плакат

Более популярного плаката, чем тот, что висел в офисе Малдера, в истории телевидения пока не существует. Картинка с летающей тарелкой и надписью "Я хочу верить" (I Want To Believe) до сих пор активно тиражируется поклонниками X-Files и стала самой популярной деталью профильного мерчендайзинга.

Превзойти Малдера не удалось даже Барни Стинсону из "Как я встретил вашу маму": на стене его рабочего кабинета висели разные демотиваторы, но они такого безумного распространения, увы, не получили.

Скриншот заставки сериала

Многозначительные фразы

"Истина где-то рядом" (The Truth Is Out There) – гласит слоган из заставки "Секретных материалов", он же любимая реплика Малдера. На протяжении всего сериала многозначительная фраза из вступительных титров менялась около двадцати раз: на "Не доверяй никому" (Trust No One), на "Все отрицай" (Deny Everything), на "Все умирает" (Everything Dies) и разные другие.

Фото: facebook.com/pages/The-X-Files

Думай, что хочешь

В сериале далеко не всегда сообщались "точные" сведения о происходящем – по сути, бывали моменты, когда зритель мог как верить в необъяснимое подобно Малдеру, так и снисходительно отрицать любые паранормальные явления вместе со Скалли.

Было над чем задуматься и на бытовом уровне. Например, о возможных романтических отношениях между спецагентами. Малдер и Скалли за весь сериал целовались всего в трех эпизодах, зато (осторожно, спойлер!) в предпоследнем сезоне у них родился общий (или все-таки не совсем?) ребенок.

Фото: facebook.com/pages/The-X-Files

Отрицательных героев не бывает

"Секретные материалы" активно придерживались тактики полутонов. Например, вечно появляющийся в кадре с сигаретой Курильщик - вроде бы главный антигерой - как-то раз великодушно спас Скалли от смерти и позволил Малдеру уйти из тайного хранилища Синдиката под Пентагоном.

Фото: facebook.com/pages/The-X-Files

Чем все закончилось

(и снова спойлеры)

Оригинальные серии X-Files в 2002 году завершились на том, что Малдер узнал дату инопланетного вторжения (кстати, было намечено на 2012 год), но поделиться этой информацией ни с кем не смог. Экс-спецагент был вынужден скрываться от властей, приговоривших его к смертной казни за убийство.

Основная масса поклонников сериала финал раскритиковала. Это, впрочем, не смутило Криса Картера, выпустившего в 2008 году полнометражный фильм-продолжение "Секретные материалы: Хочу верить". Лента, кстати, тоже получила достаточно низкие оценки зрителей и критиков.

События "Хочу верить" развернулись через шесть лет после финального эпизода сериала. Малдер все еще скрывается, Скалли работает в католическом госпитале. По просьбе агента ФБР она просит бывшего напарника помочь бюро в расследовании таинственных исчезновений женщин - в обмен на полное освобождение от обвинений и преследований со стороны властей.

Первый полнометражный фильм про Малдера и Скалли, "Секретные материалы: Борьба за будущее", был выпущен в 1998 году, параллельно с показом сериала. Первый полнометражный фильм про Малдера и Скалли, "Секретные материалы: Борьба за будущее", был выпущен в 1998 году, параллельно с показом сериала. Кроме того, в 2001 году вышел спин-офф X-Files под названием "Одинокие стрелки". Несмотря на неплохие отзывы критиков, после первого сезона сериал про хакеров, которые ищут доказательства правительственного заговора, закрыли.





О чем расскажут новые "Секретные материалы", производством которых займется телеканал Fox? Вокруг этого уже сейчас много загадок, домыслов и предположений. Надо ли говорить, что все подробности создатели сериала держат в глубокой тайне, а уровень секретности приближается к "экранному". Вероятнее всего, новые серии станут продолжением оригинального сюжета, замешанного на неизменной конспирологии. По крайней мере, летом 2013 года Крис Картер говорил о желании снять новый полнометражный фильм, придерживаясь именно такой концепции.

Фото: facebook.com/pages/The-X-Files

Где они теперь

По словам представителей Fox, точные сроки запуска съемок новых серий "Секретных материалов" пока обозначить трудно – у Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон очень плотные съемочные графики. Что касается других актеров из оригинального сериала, то об их участии речи пока не идет. Зато без Криса Картера перезапуск не обойдется.

Фото: Facebook сериала Californication

Дэвид Духовны



Спецагент Фокс Малдер

Снимается в сериале "Водолей", премьера которого намечена на 2015 год. История о полицейских, пытающихся под прикрытием выследить знаменитого американского преступника Чарльза Мэнсона, лидера коммуны "Семья".

С 2007 до 2014 году Духовны снимался в суперпопулярном сериале "Калифорникейшн" (Californication), где играл писателя Хэнка Муди, который пишет книжки (названия которых взяты по названиям альбомов группы Slayer), пьет, курит траву и занимается сексом с обворожительными девами всех рас и возрастов.

По-настоящему ощущаешь себя взрослым, когда Девид Духовны для тебя в первую очередь агент Малдер, а не Хэнк Муди из калифорникейшн — Artur Filippov (@bear500) 19 января 2015





есть два типа людей: для одних Дэвид Духовны это Фокс Малдер, а для других - Хэнк Муди — Стася (@Chenzana) 26 сентября 2013





Прикольно быть Дэвидом Духовны.. Сначала ты долго-долго агент Малдер, а потом - она! и навеки Хэнк Муди — Mary Pronina (@proninapronina) 12 октября 2014

Фото: Facebook "Ганнибала"

Джиллиан Андерсон

Спецагент Дана Скалли

Джиллиан Андерсон, в свою очередь, снимается в сериалах "Крах" и "Ганнибал". Первый – криминальный триллер, в котором главная героиня (собственно, Андерсон) пытается вычислить серийного убийцу в Белфасте. "Ганнибал" тоже рассказывает о маньяке, но уже более известном – сериал снят по мотивам книг Томаса Харриса о Ганнибале Лектере.

Фото: imdb.com

Уильям Б. Дэвис

Курильщик

77-летний актер недавно снялся в канадской комедии "Фокус" вместе с Ребеккой Дэвис и британском фантастическом триллере "Похищать". В целом же на экране он появляется редко.

Фото: imdb.com

Митч Пилледжи

Помощник директора ФБР, руководитель отдела секретных Материалов Уолтер Скиннер

Экс-Скиннер засветился в "Сынах анархии", "Сверхъестественном" и "Мыслить как преступник". Еще он снимался в закрытом после третьего сезона сериале "Даллас" о борьбе бизнесменов с огромным состоянием за нефть.

Фото: imdb.com

Крис Картер

Создатель "Секретных материалов" в прошлом году стал продюсером, сценаристом и режиссером телешоу "После" (The After), которое должно было рассказывать о восьми незнакомцах, оказавшихся на парковке во время наступления апокалипсиса. Правда, дальше пилотной серии дело так и не зашло.

Они все знали

Интересно, что незадолго до того, как в Fox подтвердили намерения вернуть "Секретные материалы" на телеэкран, поклонники сериала запустили в Twitter марафон в поддержку продолжения сериала. Преданные зрители постили записи с тегами #xfiles2015 и #xfilesin2016. Пусть с единой датой они так и не определились, зато намерения телеканала угадали. Кстати, к марафону присоединился американский писатель и сын Стивена Кинга Джо Хилл.

Tell all your friends the truth is out there, but they have to want it. They have to BELIEVE. #XFILESIN2016. — Joe Hill (@joe_hill) 12 января 2015



"Скажите всем своим друзьям, что истина где-то рядом, но они должны ее дождаться. Они должны ВЕРИТЬ #XFILESIN2016"

По следам "Твин Пикса"

"Секретные материалы" - не первый сериал 1990-х, который решили перезапустить в последнее время. Так, осенью стало известно, что продолжение получит другой культовый сериал, "Твин Пикс". Производство мини-сериала начнется уже в следующем году.

Новый "Твин Пикс" будет состоять из девяти эпизодов, покажут их спустя 25 лет после выхода финальной серии оригинала - в 2016 году. Сценарии для серий напишут Линч и соавтор "Твин Пикса" Марк Фрост. Линч также займет режиссерское кресло. События мини-сериала развернутся в настоящем времени, то есть через 25 лет после того, что случилось в первых двух сезонах телешоу.

Кирилл Разлогов, кинокритик "Я думаю, идея с перезапуском нормальная, продолжение хорошего сериала - это всегда хорошая вещь. Но иногда фантазия сценаристов истощается, и последующие эпизоды оказываются менее интересными, чем первые. "Я думаю, идея с перезапуском нормальная, продолжение хорошего сериала - это всегда хорошая вещь. Но иногда фантазия сценаристов истощается, и последующие эпизоды оказываются менее интересными, чем первые. Поскольку тут прошло довольно много времени с момента окончания предыдущей порции материала, возможно, накопился новый материал, появились новые сценаристы. Это будет, безусловно, интересно. Если они выпускают продолжение, значит, уверены, что его будут смотреть. Но каким продолжение получится, сказать пока трудно - все зависит от того, что они нашли за новый материал".





Анна Теплицкая