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Сериалы

19 января 2015, 00:27

Культовый сериал "Секретные материалы" планируют перезапустить

сериалы Секретные материалы

Фото: facebook.com/pages/The-X-Files

Телекомпания Fox TV Network планирует перезапустить культовый сериал "Секретные материалы", главные роли в нем снова будут играть Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон, сообщает Daily Mail.

Президент компании Гэри Ньюман подтвердил, что он рассматривает вариант перезапуска сериала. "Мы надеемся, что сможем в какой-то момент возобновить сериал", - заявил Ньюман.

Чуть позже, президент компании Fox TV Group Дана Уолден заявила, что телесеть сейчас выбирает график съемок, удобный для всех ключевых актеров, в том числе Духовны и Андерсон.

Сериал "Секретные материалы" (The X-Files) впервые вышел на телеэкраны в 1993 году. Всего вышло девять сезонов сериала, а также два полнометражных фильма "Секретные материалы: Борьба за будущее" (The X Files: Fight the Future) в 1998 году и "Секретные материалы: Хочу верить" (The X Files: I Want to Believe) в 2008 году.

В октябре 2013 года Духовны и его партнерша по сериалу Джиллиан Андерсон заявили, что готовы принять участие в съемках третьего фильма по франшизе.

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