Сериал "Альф" могут перезапустить спустя четверть века

Фото: imdb.com

Легендарный сериал "Альф", закончившийся 25 лет назад, планируют перезапустить, пишут "Дни.ру".

Возродить популярное шоу решил телеканал NBC. Адаптацией займется продюсер Джордан Кернер, работавший над "Смурфиками".

Изначально предполагалось, что Альфа просто нарисуют на компьютере. Однако потом создатели решили вернуться к прежнему формату: его будет играть актер-карлик в костюме, но когда инопланетянина будет видно только по пояс, то режиссер воспользуется куклой.

Однако сериал перезапустят только если другой многосерийный ремейк – "Тренер", который в ближайшее время выходит на экраны, будет иметь успех у зрителей.

"Альф" - сериал об инопланетянине, который прилетел на Землю с далекой планеты Мельмак. Он поселился в доме обычной американской семье и быстро адаптировался, став для землян полноправным членом семьи.

Альф любил полакомиться котами, которые на родине Альфа считались деликатесом, а также старался скрыться от госслужб, желавших ставить на нем эксперименты. В 1990 году в США показали заключительную серию четвертого (последнего) сезона сериала "Альф".