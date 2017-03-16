Анджелина Джоли и Криштиану Роналду станут сирийскими беженцами

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Голливудская актриса Анджелина Джоли и португальский футболист Криштиану Роналду снимутся в турецком сериале про сирийских беженцев, сообщает Daily Sabah.

Сериал будет называться "Мост жизни" и расскажет историю семьи сирийских беженцев, ищущих укрытия в турецком городе Газиантепе. Режиссером проекта выступил Эйюп Дирлик. Он заявил, что слоганом проекта станет фраза "Или ты останешься там и умрешь, или ты придешь сюда и будешь жить". В съемках, помимо Джоли и Роналду, также примут участие другие знаменитости, но кто именно – пока не разглашается.

Главную роль в сериале исполнит турецкая актриса Перихан Саваш. По ее словам, проект можно рассматривать как урок для человечества, рассказывающий о гостеприимстве города и гуманности его жителей. Мэр города Фатьма Шахин уже познакомилась со сценарием и назвала его "захватывающим повествованием о любви, трагедии, семье и борьбе за жизнь".

На данный момент запланировано три сезона. Съемки начнутся уже в марте.

В сентябре прошлого года Анджелина Джоли и Бред Питт подали на развод. Причиной их расставания сначала назвали новый роман актера. Однако позже Анджелина Джоли заявила, что поводом для развода стали разногласия в воспитании детей.

По некоторым данным, артист, находясь на борту частного самолета вместе с семьей, начал кричать и ударил своего сына. Началось расследование инцидента, завершившееся в ноябре прошлого года подтверждением невиновности Питта.

Первый комментарий о случившемся актриса дала в конце февраля.