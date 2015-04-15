Фанаты вернули закрытых "Ворониных" на экраны

Фото: пресс-служба телеканала СТС

В апреле начались съемки продолжения популярной комедии "Воронины". Ранее создатели сериала объявляли, что 14-й сезон будет последним, и снимать ситком дальше в планах нет. Увидеть новые серии зрители смогут этой осенью.

В новом сезоне главные герои останутся на своих местах – это Костя Воронин (Георгий Дронов), его жена Вера (Екатерина Волкова), отец Николай Петрович (Борис Клюев), мама Галина Ивановна (Анна Фроловцева), брат Леня (Станислав Дужников) и другие. По сценарию героев ждет пополнение (у кого именно – пока секрет) и "бои" за дизайн детской, приправленные острыми фразочками Николая Петровича.

"Я уже успела "оплакать" сериал и приступить к новой работе. Но "Воронины" вернулись, и причина этому – многочисленные письма от телезрителей, которые хотели продолжения", – рассказала исполнительница роли Веры Екатерина Волкова. По ее словам, за время, которое "Ворониных" не было в эфире, пришло столько писем, что ни у канала, ни у продакшн-студии не оставалось другого варианта, кроме продолжения съемок.

С момента начала съемок прошло всего три дня. "В течение одной смены мы снимаем какие-то куски из разных серий, а через два месяца можем вернуться к конкретной сцене и доснять ее", – поделилась Волкова деталями рабочего процесса.

Добавим, в прошлых сезонах сериала появлялись Андрей Ургант, Алика Смехова, Николай Валуев, Вячеслав Фетисов и другие известные личности. Создатели ситкома обещают придерживаться такого негласного "правила".