В "Американской истории ужасов" снимется самая маленькая женщина мира

Фото: Twitter-аккаунт Райана Мерфи

Самая маленькая из ныне живущих женщин мира появится в новом сезоне "Американской истории ужасов" (American Horror Story), сообщил в своем Twitter один из создателей антологии Райан Мерфи.

Мерфи выложил в микроблог фотографию со съемок, на которой главная актриса шоу, Джессика Лэнг, держит на руках 20-летнюю Йоти Амгэ. Эта миниатюрная девушка родом из индийского города Нагпур, ее рост – 63 сантиметра, а вес – 5,2 килограмма.

Съемки в сезоне под названием "Фрик-шоу" (Freak Show) не станут первым появлением Амгэ на телеэкране – в Индии она участвовала в реалити-шоу Bug Boss 6 ("Большой Босс 6"), участники которого живут в одном доме и соревнуются в разных конкурсах.

В 2009 году, кроме того, вышел документальный фильм про маленькую женщину – Body Shock: Two Foot High Teen ("Боди-шок: тинейджер ростом в два фута").

Маленький рост Амгэ стал следствием болезни Парро-Мари, или ахондроплазии. Это наследственное заболевание, которое ведет к недоразвитости длинных костей и, соответственно, карликовости.

Новый сезон "Американской истории ужасов" стартует на телеканале FX в октябре. События "Фрик-шоу" развернутся в 1950 году. Джессика Лэнг сыграет немецкую эмигрантку, которая возглавляет один из последних цирков уродов (фрик-шоу) в США.

Другие артисты антологии также появятся в новом сезоне. Кэти Бейтс и Эван Питерс сыграют мать и сына, Саре Полсон досталась роль двухголовой Бетти и Дот. Эмма Робертс, Анджела Бассетт, Дэнис О’Хэйр тоже присоединились к фрик-шоу. Недавно также стало известно, что в сериале "засветится" знаменитая американская соул-исполнительница Патти ЛаБелль.