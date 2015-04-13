Форма поиска по сайту

13 апреля 2015, 11:16

Культура

Новые серии пятого сезона "Игры престолов" слили в Сеть

Фото: imdb.com

13 апреля на телеканале HBO вышла первая серия пятого сезон сериала "Игра престолов". За сутки до этого в торрентах появились первые четыре эпизода нового сезона, сообщает Mashable.

Серии доступны в разрешении 480p, тогда как на HBO они идут в разрешении 720p и 1080p. Сливший серии пользователь намекнул о возможности появления в скором времени новых эпизодов. К слову, "Игра престолов" занимает первое место среди сериалов по нелегальному скачиванию в сети.

Напомним, Джордж Р.Р. Мартин, автор знаменитого цикла "Песнь Льда и Пламени", который лег в основу фэнтези-сериала "Игра престолов", займется разработкой нового телешоу.

Ранее Джордж Р.Р. Мартин опубликовал на своем сайте отрывок из новой книги "Ветра зимы", которая, предположительно, станет предпоследней частью его знаменитого цикла "Песнь Льда и Пламени".

Фэнтези-сериал "Игра престолов" – экранизация цикла романов-бестселлеров "Песнь Льда и Пламени" Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина.

В сериале, как и в книгах, имеется огромное количество действующих лиц, а также родственных и сюжетных линий. Первые два сезона сняты по самостоятельным частям цикла "Песнь Льда и Пламени" (это "Игра престолов" и "Битва королей"), а третий и четвертый рассказали историю, описанную Мартином в третьей книге серии – "Буре мечей".

сериалы торренты Игра престолов HBO

