Новые серии пятого сезона "Игры престолов" слили в Сеть

13 апреля на телеканале HBO вышла первая серия пятого сезон сериала "Игра престолов". За сутки до этого в торрентах появились первые четыре эпизода нового сезона, сообщает Mashable.

Серии доступны в разрешении 480p, тогда как на HBO они идут в разрешении 720p и 1080p. Сливший серии пользователь намекнул о возможности появления в скором времени новых эпизодов. К слову, "Игра престолов" занимает первое место среди сериалов по нелегальному скачиванию в сети.

Напомним, Джордж Р.Р. Мартин, автор знаменитого цикла "Песнь Льда и Пламени", который лег в основу фэнтези-сериала "Игра престолов", займется разработкой нового телешоу.

Ранее Джордж Р.Р. Мартин опубликовал на своем сайте отрывок из новой книги "Ветра зимы", которая, предположительно, станет предпоследней частью его знаменитого цикла "Песнь Льда и Пламени".

