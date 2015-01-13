Агент Купер вернется в "Твин Пикс"

Кайл Маклахлен. Фото: imdb.com

Актер Кайл Маклахлен, сыгравший роль агента Дейла Купера в телесериале "Твин Пикс", подтвердил свое участие в съемках продолжения проекта. Об этом он заявил на выставке Television Critics Association, сообщает The Hollywood Reporter.

Имена других актеров будут известны позднее, а сам сериал планируется выпустить в 2016 году.

Президент канала Showtime Дэвин Невинс, на котором будут показывать продолжение сериала, отметил, что Маклахлен сыграет ведущую роль. Также, скорее всего, к проекту присоединятся и другие актеры из оригинального состава.

Новый "Твин Пикс" будет состоять из девяти эпизодов, покажут их спустя 25 лет после выхода финальной серии оригинала - в 2016 году.

Сценарий напишут режиссер Дэвид Линч и соавтор "Твин Пикса" Марк Фрост. Линч также займет режиссерское кресло.

"Твин Пикс" вышел на телеканале ABC в 1990 году, всего у картины было два сезона. Сериал Дэвида Линча рассказывает о страшном убийстве школьницы Лоры Палмер в небольшом и на первый взгляд тихом и уютном городке под названием Твин Пикс. Первый эпизодвышел на телеканале ABC в 1990 году, всего у картины было два сезона. Сериал Дэвида Линча рассказывает о страшном убийстве школьницы Лоры Палмер в небольшом и на первый взгляд тихом и уютном городке под названием Твин Пикс. Дэвид Линч в 1992 году снял также полнометражный фильм с предысторией сериала "Твин Пикс: Сквозь огонь". А летом 2014 года режиссер выпустил специальное издание "Твин Пикса", в которое вошли 90 вырезанных из фильма минут и интервью с актерами. Примечательно, что в финальном эпизоде сериала 1991 года была сцена, в которой призрак Лоры Палмер говорит агенту Дейлу Куперу, расследовавшему убийство: "Мы снова встретимся через 25 лет".





[html] [/html]