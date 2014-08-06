Ранее отложенные съемки "Теории большого взрыва" начнутся в среду

Фото: facebook.com/TheBigBangTheory

Все пять ключевых актеров "Теории большого взрыва" (The Big Bang Theory) наконец пришли к договоренности с Warner Bros. Television по поводу своих гонораров. Они подписали контакты, и старт съемок восьмого сезона телешоу намечен на среду, 6 августа.

Джим Парсонс (Шелдон), Джонни Галэки (Леонард) и Кейли Куоко (Пенни) "выторговали" повышение гонораров до одного миллиона долларов за серию (а также различные денежные бонусы) еще в понедельник. Саймон Хелберг (Говард) и Кунал Найяр (Радж) подписали контракты во вторник, их гонорары будут примерно на 20 процентов ниже, чем у коллег, сообщает The Hollywood Reporter.

Поскольку ранее "Теория большого взрыва" была продлена сразу на три сезона, контракты с артистами тоже стали трехлетними. С каждым годом гонорары, впрочем, будут увеличиваться.

Напомним, что на прошлой неделе компания Warner Bros. Television отложила на неопределенный срок съемки нового, уже восьмого по счету, сезона "Теории большого взрыва". Студия никак не могла прийти к согласию с ключевыми звездами ситкома по поводу их гонораров.

Переговоры относительно размера гонораров велись с актерами еще с января. Парсонс настаивал на том, что его гонорар должен быть выше, чем у остальных партнеров, в то время как Куоко и Галэки выступали за равномерное распределение вознаграждений внутри "тройки". Хелберг и Найяр, в свою очередь, были недовольны тем, что их гонорары ниже, чем у коллег.