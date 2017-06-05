Названа дата выхода финального сезона "Игры престолов"

Премьера финального сезона популярного сериала "Игра престолов" состоится на телеканале HBO в 2019 году. Об этом рассказал программный директор телеканала Кейси Блойс в интервью изданию Entertainment Weekly.

Он уточнил, что даты пока довольно расплывчаты: речь может идти и о конце 2018 года, и о начале 2019-го. Все зависит от шоураннеров – Дэвида Бениоффа и Дэна Вайса, которые, по словам Блойса, еще должны "написать эпизоды и уточнить график съемок".

Вайс коснулся также и содержания предспоследнего, седьмого сезона "Игры престолов", премьера которого намечена на 16 июля 2017 года. "Не хочу хвастаться, но я не представляю себе человека, который будет разочарован. Это удивительно", – сказал он.

Отвечая на вопросы о будущих спин-оффах сериала, Блойс уточнил, что писатель Джордж Мартин, автор легшей в основу "Игры престолов" серии книг "Песнь льда и пламени", будет работать с создателями сериала. Однако характер его работы пока не уточнен: в каждом случае писатель и сценаристы будут обговаривать свое сотрудничество отдельно.