Про сериалы: актер из "Сверхъестественного" расскажет о съемках и творчестве

4 октября на Comic Con Russia выступит актер культового сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз. Онлайн-трансляцию его встречи с фанатами можно будет посмотреть на M24.ru.

Коллинз расскажет о съемках в "Сверхъестественном", творчестве и профессии актера. Он также ответит на вопросы поклонников.

Миша Коллинз – американский актер, режиссер и продюсер. Наиболее известные роли он сыграл в фильмах "Прерванная жизнь", "Кидалы" и в сериалах "Сверхъестественное", "Зачарованные" и "Скорая помощь". В "Сверхъестественном" Коллинз сыграл ангела Кастиэля.

Настоящее имя актера – Дмитрий Типпенс Крашник. Имя актеру дала мать, которая в студенческие годы путешествовала по России. Фамилия Крашник же канадская, хотя семья точно не знает, откуда они родом – из России, Украины или Польши.

В юности Миша мечтал заниматься политикой, поэтому стажировался в Белом доме, но в результате выбрал карьеру актера. После учебы в Чикагском университете Миша провел несколько месяцев, уединившись в монастыре в Тибете. Он до сих пор придерживается традиции, оставаясь в одиночестве около десяти дней.

В свободное от работы время Миша пишет стихи. Интересно, что он сам построил себе дом и смастерил для него большую часть мебели.

Начало трансляции - в 12.30.

По техническим причинам трансляция выступления Миши Коллинза не состоялась. Однако запись встречи будет выложена на нашем сайте.