Россиянка Ефимова стала серебряной медалисткой Олимпиады в плавании

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала серебро Олимпийских игр 2016 года на дистанции 100 метров брассом.

В финале спортсменка показала результат 1 минута 5,50 секунды. Первое место заняла американка Лилли Кинг, которая в своем победном заплыве установила олимпийский рекорд - 1 минута 4,93 секунды. Обладательницей бронзы стала еще одна американка Катерин Мейли (1.05,69).

Ефимова является бронзовым призером Игр-2012, четырехкратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы, также она трижды побеждала на чемпионате Европы на короткой воде.

В активе олимпийской сборной России теперь 10 медалей - 2 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые.