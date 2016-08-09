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Новости спорта

09 августа 2016, 05:37

Россиянка Ефимова стала серебряной медалисткой Олимпиады в плавании

серебро Юлия Ефимова новости спорта

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала серебро Олимпийских игр 2016 года на дистанции 100 метров брассом.

В финале спортсменка показала результат 1 минута 5,50 секунды. Первое место заняла американка Лилли Кинг, которая в своем победном заплыве установила олимпийский рекорд - 1 минута 4,93 секунды. Обладательницей бронзы стала еще одна американка Катерин Мейли (1.05,69).

Ефимова является бронзовым призером Игр-2012, четырехкратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы, также она трижды побеждала на чемпионате Европы на короткой воде.

В активе олимпийской сборной России теперь 10 медалей - 2 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые.

Сюжет: Олимпийские игры – 2016

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