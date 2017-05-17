Форма поиска по сайту

17 мая 2017, 17:49

Культура

Владимир Машков снимется в сериале Алексея Учителя

Актер Владимир Машков сыграет роль адвоката Федора Плевако в новом сериале режиссера Алексея Учителя "Плевако". Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Машков заявил, что он считает Плевако фантастической фигурой, которая может дать начало пониманию самой профессии адвоката у зрителей.

"Я должен быть адвокатом своей роли. Я должен подселить к себе этого персонажа, чтобы он мог функционировать. Это как адвокаты подселяют к себе души обвиняемых. Это тяжелейшая работа", – рассказал актер.

По словам Аликсея Учителя, Машков изучил все речи Плевако и уже цитирует их.

Федор Плевако – адвокат, судебный оратор, действительный статский советник. За свое красноречие был прозван "московским златоустом". Знаменитый адвокат был известен не только в России, но и заграницей. Плевако участвовал в крупнейших политических и уголовных процессах конца ХIХ и начала ХХ веков.
