Владимир Машков снимется в сериале Алексея Учителя

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Актер Владимир Машков сыграет роль адвоката Федора Плевако в новом сериале режиссера Алексея Учителя "Плевако". Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Машков заявил, что он считает Плевако фантастической фигурой, которая может дать начало пониманию самой профессии адвоката у зрителей.

"Я должен быть адвокатом своей роли. Я должен подселить к себе этого персонажа, чтобы он мог функционировать. Это как адвокаты подселяют к себе души обвиняемых. Это тяжелейшая работа", – рассказал актер.

По словам Аликсея Учителя, Машков изучил все речи Плевако и уже цитирует их.