Всеми начислениями ЖКУ москвичи могут управлять на портале госуслуг

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичи теперь могут вводить показания счетчиков воды, вести учет энергопотребления, а также оплачивать коммунальные услуги на портале госуслуг pgu.mos.ru.

Напомним, что с 1 февраля нельзя будет передавать показания счетчиков на воду через сайт Центра координации ГУИС. Услуга на портале госуслуг доступна по упрощенной схеме - для открытия личного кабинета достаточно указать ФИО и адрес электронной почты, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

"Единый раздел на pgu.mos.ru, посвященный ЖКХ, отвечает общей идеологии предоставления всех необходимых горожанам услуг в одном месте. Уже сегодня пользователями портала являются около двух миллионов человек, и оплата ЖКУ – одна из самых востребованных ими услуг", - рассказал заместитель руководителя ведомства Андрей Белозеров.

По прогнозам департамента, с закрытием сервиса ГУИС общее количество запросов по показаниям водосчетчиков на pgu.mos.ru составит около трети от всех обращений на портал.

Ранее первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Михаил Максимов заявил, что в 2014 году на портале госуслуг планируется разместить сервисы столичных государственных компаний, в частности Мосгаза, Мосводоканала и Мосэнергосбыта.

Москвичи имеют возможность отправить данные в ЕИРЦ и с помощью мобильного телефона. Для этого необходимо отправить SMS-сообщение на номер 7377 с текстом "вода инфо текущий". Также можно воспользоваться USSD-сервисом, набрав *377#вызов. Кроме того, управление коммунальными услугами доступно в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "ЖКХ Москвы"