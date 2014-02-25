В столице вводится новая норма платы за воду

В Москве вводится новая норма платы за воду

В Москве вводится специальная норма, по которой начисления за водопотребление одним человеком не должно превышать определенного значения, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам руководителя столичного департамента ЖКХ и благоустройства Андрея Цыбина, нововведение касается жителей, чьи квартиры не оборудованы приборами учета. Теперь начисления за водопотребление на одного человека не должны превышать значения с коэффициентом 2, сообщил Цыбин на заседании городского правительства.

Он отметил, что таким образом москвичи станут платить меньше, так как в настоящее время норма может быть превышена более чем в пять раз. Данная мера также положительно скажется на эффективности работы управляющих компаний, так как будет являться стимулом к устранению причин завышенных расходов ресурсов.

В свою очередь Сергей Собянин сообщил, что в настоящее время от москвичей, которые не имеют счетчиков в своих квартирах, поступает много жалоб о том, что управляющие компании навешивают на них свои убытки. Мэр Москвы потребовал разбираться с каждой управляющей компанией, которая выставляет завышенные счета по оплате коммунальных услуг.